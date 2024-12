Presentismo docente: quiénes cobrarán y cuándo se pagará la segunda cuota en Neuquén

El plus se liquida cuatro veces en el año: marzo, junio, septiembre y diciembre. Foto Matias Subat.

El próximo sábado 22.758 docentes de Neuquén cobrarán por segunda vez el adicional por presentismo, que pagará el gobierno de Rolando Figueroa. Para una maestra o maestro representará aproximadamente 187.370,37 pesos extra, mientras que el monto se elevará a 441.236,14 pesos para quienes tengan cargo de dirección.

El plus se liquida cada tres meses con los haberes de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año.

La primera cuota la recibió el 80% del plantel docente de toda la provincia. Ahora la cobrará el 76,91%, la diferencia es mínima.

Lo reciben quienes no superen las tres faltas trimestrales, con un límite de dos mensuales. Si no cumplen con el requisito no se aplica ningún descuento.

La historia judicial

El sindicato ATEN le pidió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que suspenda la vigencia de ley de presentismo hasta tanto se defina su constitucionalidad.

Entre los motivos sostuvo que este adicional, que el gobierno estableció por ley, reduce el «desarrollo docente» a «que no se tenga faltas injustificadas o por enfermedades y situaciones no previstas en el decreto reglamentario, sin valorar, premiar, tener en cuenta o meritar la calidad del trabajo del docente, su capacitación permanente, su compromiso con el trabajo y su profesión».

El TSJ admitió abrir el caso y por ese motivo ATEN levantó el paro. Desde septiembre el expediente estaba profundamente dormido. Las últimas semanas de diciembre lo despertaron de la siesta.

Durante las negociaciones paritarias de este año, el gobierno y el sindicato acordaron suspender aquellos artículos que generaban conflicto, especialmente los relativos al regimen de licencias.

Un promedio de 5.500 suplentes mensuales

El fiscal de Estado Raúl Gaitán, que representa los intereses de la provincia, rechazó la cautelar. Planteó que es extemporánea (o sea que se presentó fuera de plazo) y que no enumera los preceptos constitucionales que infringe.

Afirmó que el gremio no demostró «de qué manera, un plus salarial que aumenta el ingreso de los docentes, por sobre el básico y adicionales ya reconocidos, pueda contrariar la Constitución Provincial».

Lo que menciona el fiscal de Estado es la dimensión económica. Gaitán señaló que el tesoro provincial «enfrenta desafíos significativos en el sostenimiento de la educación pública».

Indicó que en 2023 la provincia destinó en concepto de suplencias docentes (cubriendo vacantes, puestos fuera y dentro del sistema, por ART) un total de 165 millones de dólares (el gobernador había hablado de 160 millones en un discurso que dio en marzo, pero el oficialismo no usó el dato en el debate legislativo).

De ese total marcó que el 20% fue destinado a «suplentes de suplentes», unos 32 millones de dólares. Según el cálculo este dinero «podría financiar la construcción de 64 millones de escuelas primarias por año».

Destacó que en 2023 el sistema tuvo 26.400 docentes «con una cantidad promedio mensual de suplentes de 5.550».

«Esta ley es también una respuesta a dicha situación que busca optimizar recursos y reducir los costos excesivos asociados a las suplencias, asegurando una mejor gestión del presupuesto provincial y la construcción de más infraestructura educativa», agregó Gaitán.

Un cerrojo

El fiscal general, José Gerez, que ya había dicho que la suspendió era inadmisible, desestimó también la cautelar el 19 de diciembre pasado. Escribió: «no se observa que la creación de un adicional implique una medida de aumento del esfuerzo laboral para la fijación de un salario ya determinado, ni que tampoco implique una alteración de las condiciones de trabajo que afecten las condiciones de salud o asistencia médica».

El 20 de diciembre llegó la negativa del TSJ en pleno, con la firma de la presidenta, Soledad Gennari, y los cuatro vocales: Evaldo Moya, Alfredo Elosu Larumbe, Gustavo Mazieres y Germán Busamia. Los argumentos fueron los mismos.

Al Poder Judicial le resta definir si la ley es constitucional o no. Al Ejecutivo le tocará explicar en poco tiempo cuantas escuelas construyó a partir del «ahorro en suplentes», que invocó como justificativo.