Aval legislativo de Neuquén al acuerdo entre la Provincia e YPF para exportar GNL

Francisco Leporte fue uno de los cuatro diputados que actuó como miembro informante (Matías Subat)

La Legislatura de Neuquén aprobó anoche en general el acuerdo firmado entre el gobierno provincial e YPF para impulsar el desarrollo de cinco áreas no convencionales de Vaca Muerta destinadas a abastecer el proyecto Argentina LNG, que prevé exportar gas natural licuado desde puertos ubicados en la costa atlántica de Río Negro.

La votación reflejó una amplia mayoría favorable integrada por Comunidad, MPN, Avanzar, PRO-NCN y otros bloques aliados al oficialismo. En contraposición, los diputados de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda rechazaron la iniciativa durante una extensa sesión que se prolongó hasta la madrugada.

Tras la aprobación en general, el cuerpo se aprestaba durante las primeras horas de este jueves 25 de junio a debatir y votar en particular cada uno de los artículos del proyecto.

Un acuerdo para desarrollar cinco áreas de Vaca Muerta

El convenio aprobado establece condiciones para el desarrollo de las áreas Buena Esperanza I y II, Las Tacanas I y II y Aguada Villanueva. El objetivo es incrementar la producción de gas que será transportado hasta la costa rionegrina para su procesamiento y exportación en forma de GNL hacia mercados internacionales.

Entre otros puntos, el acuerdo contempla estabilidad fiscal por 30 años para las actividades alcanzadas por el proyecto. También incorpora un esquema de bandas para la liquidación de regalías, la adhesión de los municipios involucrados y mecanismos de resolución de controversias que incluyen arbitraje internacional.

Los legisladores que respaldaron la iniciativa sostuvieron que el proyecto permitirá abrir nuevos mercados para el gas neuquino y generar inversiones, empleo y divisas para el país.

Los argumentos del oficialismo y sus aliados

El diputado Damián Canuto (PRO-NCN), miembro informante, defendió el acuerdo como una herramienta para crear las condiciones que permitan concretar inversiones de gran escala. Señaló que el proyecto busca monetizar recursos que hoy no pueden evacuarse plenamente por limitaciones de infraestructura.

Francisco Lepore (Avanzar) sostuvo que el desarrollo del GNL representa un cambio de paradigma para la provincia. Argumentó que la posibilidad de exportar gas licuado por barco elimina los límites que imponían los gasoductos y posiciona a Neuquén en el mercado global de energía.

Desde Comunidad y el MPN también reivindicaron el convenio como una continuidad del proceso iniciado con el desarrollo masivo de Vaca Muerta durante la última década. Los legisladores destacaron el potencial del proyecto para incrementar la producción y las exportaciones energéticas argentinas.

El rechazo de Unión por la Patria y la izquierda

Los diputados del Frente de Izquierda, Andrés Blanco y Julieta Ocampo, votaron en contra del acuerdo. Ambos cuestionaron los beneficios otorgados a las empresas y advirtieron sobre el impacto ambiental y económico que podría generar el esquema propuesto.

También rechazaron la iniciativa los legisladores de Unión por la Patria. Desde ese bloque se criticó especialmente la incorporación del proyecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y los mecanismos previstos para la exportación de la producción.

La diputada Lorena Parrilli fue una de las voces más críticas durante el debate. “Este es un acuerdo desastroso. Se maximiza la renta de las empresas y también dentro de dos años van a dejar de liquidar las divisas acá; se van a llevar los dólares, según dice el RIGI. Es el estatuto legal del colonialismo en este siglo”, afirmó durante su intervención en el recinto.

Un debate que se extendió hasta la madrugada

La sesión estuvo marcada por fuertes diferencias sobre el impacto económico y político del proyecto. Mientras el oficialismo defendió el acuerdo como una oportunidad histórica para convertir a Neuquén en un actor central del mercado mundial de gas, la oposición cuestionó las condiciones fiscales y regulatorias ofrecidas a las empresas.

La discusión se produjo además en un contexto de expectativa por el desarrollo del proyecto Argentina LNG, encabezado por YPF. La iniciativa contempla la instalación de infraestructura de transporte, licuefacción y exportación para colocar gas neuquino en mercados internacionales.

Con la aprobación en general ya concretada, la Legislatura continuaba esta madrugada con el tratamiento en particular de los artículos del convenio, paso necesario para convertir la iniciativa en ley.