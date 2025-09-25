Avanza la planificación para elaborar el código urbano y rural de Cutral Co

Para avanzar en la creación del futuro código urbano y rural de Cutral Co se hizo la presentación del plan de zonificación. Se espera que para fin de año se pueda contar con la estructura y la ordenanza que regule esta proyección. A diferencia de lo que se pensaba en otras oportunidades, la idea es avanzar hacia el norte y poder vincular a la comarca petrolera con la región Vaca Muerta.

Para presentar el plan de zonificación y estructura normativa de lo que será el proyecto del código urbano y rural de Cutral Co, hubo un encuentro en el que se expuso hasta dónde se avanzó y cuáles son los puntos que se tuvieron en cuenta de este análisis.

El ministro de Planificación, Rubén Etcheverry asistió al Centro Cultural de Cutral Co para formar parte de este presentación que incluyó la realización de diferentes mesas con la modalidad de taller. Allí participaron los referentes de asociaciones barriales y distintas instituciones.

El arquitecto Arturo Urrea, consultor experto que financia el Consejo Federal de Inversiones fue el encargado de explicar de qué manera se esctructura esta planificación.

Esto incluye las normas de regulación de los usos y ocupación del suelo; las normas de edificación, con los nuevos criterios y regulaciones vinculadas con la arquitectura bioclimática; más las normas de gestión ambiental y de control de riesgos.

Además, se contempla las normas de urbanizaciones abiertas y de conjuntos inmobiliarios; las normas de movilidad urbana e interurbana sustentable y las de instrumentos de gestión del suelo.

En esta tarea también está involucrada la subsecretaría del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (Copade).

«Iniciativas como esta nos permiten hablar de las nuevas normas de edificación y de la planificación de una ciudad”, señaló el ministro Etcheverry.

Agregó que «esta es una muestra más de la articulación de los dos Estados, provincial y municipal, de cómo trabajar en conjunto sobre un mismo objetivo y, también, hablamos de seguir trabajando en esta suerte de gobernanza entre el gobierno y los municipios en beneficio de cada comunidad».

Desde el municipio, el jefe de Gabinete, Walter Mardones señaló que «nos encontramos en esta etapa de compartir con los vecinos lo que es este plano de zonificación que trabajamos en conjunto».

Fue el funcionario quien mencionó que el objetivo es llegar a fin de año con toda la estructura y la ordenanza «Cutral Co ha crecido hasta nuestros límites, tanto con nuestra vecina Plaza Huincul como en nuestra zona, y ya no podemos crecer más. Hemos iniciado las gestiones de solicitud de ampliación del ejido municipal”, subrayó.

Las y los asistentes realizaron después de la exposición, una ronda de aportes y consultas en las cinco mesas distribuidas como modalidad de taller.