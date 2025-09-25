GeoPark desembarca finalmente en Neuquén con dos áreas petroleras en Vaca Muerta

La empresa de capitales colombianos GeoPark recibió hoy de manos del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, el decreto por medio del cual se ratifica su desembarco en Vaca Muerta como titular de dos concesiones para la explotación no convencional (Cench). Se trata de las áreas Puesto Silva Oeste y Loma Jarillosa Este, que adquirió a Pluspetrol, por una transacción que alcanza los 115 millones de dólares.

Según la información oficial, GeoPark pagará US$115 millones al cierre, financiados con efectivo disponible, con un depósito de garantía de US$22,7 millones en la fecha en que Pluspetrol y GeoPark suscribieron el acuerdo. El precio acordado representa una valoración de aproximadamente US$9.550 por acre.

En números US$ 9.550 por acre es el precio que se desprende del acuerdo que firmaron las partes interesadas.

En un acto que se realiza en estos momentos en Casa de Gobierno de Neuquén, el CEO de GeoPark, Felipe Bayón, recibió las concesiones no convencionales número 50 y 51 que otorga la provincia sobre Vaca Muerta y una de ellas cuenta con un reciente antecedente.

Puesto Silva Oeste ya tuvo una concesión no convencional, en manos de Pluspetrol, pero la misma fue caducada la semana pasada a raíz de que el gobierno neuquino -que es el poder concedente- consideró que la petrolera argentina incumplió el plan de inversiones comprometido en la fase piloto, que consistía en un pozo hacia Vaca Muerta. Este revés se dio por primera vez en la historia de las concesiones no convencionales.

El acuerdo de hoy marca un hito histórico para GeoPark, transformando a la Compañía al incorporar producción inmediata, mayores reservas y un valor significativo a largo plazo». Felipe Bayón, CEO de GeoPark.

Las actas acuerdo incluyen la emisión de una nueva licencia de explotación no convencional para el bloque Puesto Silva Oeste, que requiere que GeoPark trasfiera un 5% de participación a Gas y Petróleo de Neuquén (GyP), resultando así en una participación operada del 95% en bloque, a favor de la petrolera colombiana.

GeoPark desembarca en Vaca Muerta: las claves del acuerdo

GeoPark desembarca en Vaca Muerta: producción y reservas

GeoPark había intentado ingresar a Vaca Muerta

La petrolera regresa de esta forma a Argentina, luego de dejar el país tras vender sus activos del convencional hace un par de años, pero con el foco puesto en Vaca Muerta, en donde tuvo un fallido desembarco que, lejos de frenarlos, los busco a redoblar la apuesta.

En concreto, la petrolera colombiana había sellado un acuerdo en mayo del 2024 con Phoenix Global Resources (PGR) para adquirir el 50% de los bloques de Río Negro, Confluencia Sur y Norte, y el 45% de los de Neuquén, Mata Mora Norte y Sur, con un desembolso de 320 millones de dólares.

Sin embargo, el pasado 14 de mayo, Phoenix anunció que decidió dejar sin efecto la alianza, aprovechando una cláusula que así lo permitía si pasado un año el acuerdo no se perfeccionaba. Un punto al que se llegó tras no lograr la aprobación de los cambios de parte de Neuquén.

Ahora, el desembarco final en Vaca Muerta se da a pocos días de que la petrolera realizara un fuerte giro de fondos a su sede argentina, por más de 100 millones de dólares, bajo la modalidad de aporte de capitalización.

El anuncio oficial del desembarco de Geopark en Vaca Muerta