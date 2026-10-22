Axel Kicillof pidió unidad para mantener las PASO: sostuvo que se busca «manipular el sistema» para beneficiar a Javier Milei

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, pidió mantener la unidad del peronismo y de toda la oposición para que no se mantengan las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Sostuvo que quitar esa votación beneficiará a Javier Milei en su objetivo de buscar la reelección.

Axel Kicillof enfatizó en mantener las PASO

El mandatario bonaerense fue tajante sobre la postura que debe tener el peronismo antes las elecciones previas a las generales. «Decían: ‘Bueno, ya tenemos los votos, vamos a ir, vamos a sacar las PASO’. Sacar las PASO es lo que lo beneficia a Milei. Después podemos dar cualquier otra discusión”, dijo en diálogo con C5N.

Señaló que es clave mantener la unidad de la oposición. «Había que ver cómo nos armábamos para que no puedan manipular el sistema electoral a beneficio de la reelección de Milei«, enfatizó.

Además, puso foco en cómo el oficialismo busca reunir votos en el Congreso para avanzar en la reforma política, que incluye quitar las PASO. «“No alcanza con que a Milei le vaya mal para que en el 27 se pueda proponer una alternativa”, alertó.

Denuncia de Axel Kicillof contra Javier Milei

Kicillof presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por el presunto desvío del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica para su colocación en instrumentos de deuda del Estado nacional.

La presentación fue realizada por el ministro de infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, quien acusó a los funcionarios nacionales por los delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, retardo injustificado de pagos y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Según el escrito citado por Noticias Argentinas, el Gobierno bonaerense cuestionó el presunto uso irregular de más de $300.000 millones del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, que debían destinarse a obras para desagües, saneamiento y prevenir inundaciones.