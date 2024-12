Balance 2024 en Neuquén: un esquema de poder nuevo, pero con el MPN adentro

El 2024 fue el primer año, desde el retorno de la democracia, en el que la provincia de Neuquén no fue gobernada por el Movimiento Popular Neuquino. Rolando Figueroa inició su gestión con un esquema de poder nuevo que integró sectores de la política que jamás se habían sentado en la mesa donde se toman las decisiones.

En apenas un semestre, consiguió neutralizar cualquier foco de oposición al sellar acuerdos con el espacio del intendente Mariano Gaido en la capital y aún con el propio MPN, en particular en la Legislatura donde logró pasar todas sus leyes con holgada mayoría.

El primer año de Figueroa tuvo mucho de diagnóstico, bastante de “ordenar” y poco de ejecución. Pero sobre el final pudo poner en marcha algunos proyectos y dejará andando financiamiento para que esa pata floja del 2024 sea el fuerte del año que viene.

A su gestión le tocó enfrentar un extendido paro docente en rechazo a la ley de presentismo que llegó a poner en duda la continuidad de los ministros involucrados en la negociación con ATEN, pero el gabinete finalmente llegó entero a su primer aniversario.

No ocurrió lo mismo con la fórmula de gobierno, que perdió a la vicegobernadora Gloria Ruiz por un procedimiento que se aplicó por primera vez en la historia para declarar su “inhabilidad moral”. El balance dirá que el frente Neuquinizate no pasó la prueba de fuego, aunque no necesariamente que Figueroa se haya despeinado mucho en el camino.

Neuquén, a diferencia de otras provincias, logró sortear la motosierra de Javier Milei sin fuertes contratiempos dada su independencia de recursos: los envíos nacionales representan apenas un 18% de la canasta de ingresos y su peso seguirá bajando conforme siga creciendo el de las regalías.

Quedará ver si puede sostener las subas salariales que comprometió sin perjudicar el superávit.