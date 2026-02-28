Blindaje hídrico y asfalto: el plan para salvar a Rincón del Río de las inundaciones del Neuquén

El intendente Mariano Gaido justificó la inversión pública en el barrio ubicado en el valle inferior del río Neuquén (Gentileza)

El intendente Mariano Gaido recorrió esta mañana el barrio Rincón del Río para supervisar el avance de una obra que calificó como fundamental debido a que el sector se encuentra geográficamente por debajo del nivel del río.

La intervención municipal priorizó la construcción de un sistema pluvial robusto para evitar anegamientos, reemplazando un antiguo canal a cielo abierto por una estación de bombeo y desagües entubados de alta capacidad.

El jefe comunal señaló que este proyecto resolvió una falla de origen en el loteo, ya que la infraestructura necesaria para el manejo del agua representó una deuda histórica que el desarrollador privado omitió al fundar el barrio.

Los trabajos técnicos mostraron un avance del 90% en la instalación de sumideros y cámaras, garantizando que el escurrimiento del agua funcione correctamente ante el incremento de las lluvias en la región, un fenómeno cada vez más frecuente.

Pavimento flexible y conectividad en el norte de la ciudad

En paralelo a las tareas hidráulicas, la comuna avanzó con la pavimentación de la totalidad de las calles internas, logrando que el asfalto ya sea una realidad en el 30% de la superficie del barrio.

Las cuadrillas municipales completaron el tendido sobre la calle Océano Índico y en el cuadrante delimitado por Mar del Caribe y Portugal, utilizando un pavimento flexible de rápida habilitación para no entorpecer el tránsito vecinal.

El plan de obra contempló un desarrollo integral que incluyó, además del asfalto, la ejecución de cordones cuneta en más de la mitad del sector, definiendo los límites de las veredas y mejorando el ordenamiento urbano.

Según el cronograma oficial, el municipio fijó como objetivo inaugurar la totalidad de los trabajos antes de la mitad de este año, transformando definitivamente la fisonomía de esta zona lindera a Rincón de Emilio.

Financiamiento propio y expansión del Plan Orgullo Neuquino

La inversión se realizó mediante el uso de fondos propios derivados del superávit fiscal, permitiendo que la ciudad mantenga el ritmo de obra pública a pesar del contexto económico nacional adverso.

Respecto a la modalidad de pago, el Ejecutivo dispuso que la obra pluvial sea gratuita para los frentistas, mientras que el asfalto cuenta con un financiamiento compartido donde el vecino abona solo el 30% del costo total.

Esta intervención en el norte de la capital se sumó a las 230 cuadras ya finalizadas en la zona, consolidando un polo de desarrollo de alta calidad que integra servicios básicos como conexiones domiciliarias de agua y cloacas.

Finalmente, Gaido recordó que estas tareas forman parte de un esquema mayor que proyecta la pavimentación de 3.000 cuadras en toda la capital, alcanzando a barrios periféricos y consolidados bajo una misma lógica de equidad territorial.