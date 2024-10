Cambio de gabinete: Rolando Figueroa consiguió los votos y hubo cruces con el peronismo «marginal»

La Legislatura de Neuquén aprobó este jueves el nuevo ministerio de Planificación, Innovación y Modernización para el gabinete de Rolando Figueroa. Fue por mayoría, con fuertes cruces entre el oficialismo y el bloque peronista, que acusó a la gestión de «no arrancar» y necesitar un «cambio urgente». Aún falta que el gobierno anuncie quién se hará cargo del área.

La modificación a la ley orgánica de ministerios 3420 salió por mayoría, solamente con el voto negativo del FIT y el PTS-FIT, es decir, la izquierda. El kirchnerismo de Unión por la Patria apoyó, pero bajo el argumento de que la gestión «no arranca» y necesita una modificación en su estructura.

El presidente del bloque comunidad, Ernesto Novoa, justificó que «es muy importante para el gobierno contar con esta herramienta toda vez que, cuando hablamos de planificación, se trata de proyectos a largo plazo». Dijo que buscan un «Estado que sea eficiente, con resultados» y que «el proceso de bonanza que se viene lo queremos hacer con todos los neuquinos adentro».

Dijo que se apuró el tratamiento sobre tablas sin pasar por comisiones porque «por una cuestión prolija lo tenemos que hacer antes del presupuesto».

Andrés Blanco (PTS-FIT) cuestionó que la aprobación de la ley no era «una formalidad, se está hablando de crear un ministerio». «Hablan de desburocratización y crean un organismo que crea más burocracia, no se entiende el concepto. Nos huiera encantado que vengan los funcionarios y que expliquen cuál es la planificación, la innovación y la modernización», planteó.

«Se han olvidado lo que es gobernar»

De la bancada kirchnerista llegaron las principales críticas, pese a que votaron a favor. «Cuando hablan de planificar, me imagino que van a hacer lo que no hicieron en diez meses o en el período de transición. Cuando hablan de innovar, no será seguir haciendo lo mismo que el gobierno anterior», afirmó.

También Darío Martínez dijo «vaya si no es necesaria una modificación en este gobierno que no arranca». Antes, su par Lorena Parrilli había cuestionado que el gobierno de Figueroa subejecutó partidas de obra pública.

La respuesta llegó del diputado Francisco Lépore (Avanzar), principal vocero del oficialismo, quien consideró que «estamos viendo un peronismo en fase marginal que se ha olvidado lo que es gobernar y ejercer el poder».

«Los mismos que nos vienen a decir que lo de Alberto (Fernández) lo dejemos pasar, que fue un gobierno de transición, nos vienen a cuestionar que, en ocho meses, a su criterio la gestión no arranca. Por supuesto que ararncó y se vienen tomando decisiones muy importantes», aseguró.

Las funciones que tendrá el ministerio de Planificación

Según la ley, el ministerio de Planificación, Innovación y Modernización tendrá como funciones: