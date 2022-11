¿Será candidato a presidente? Sergio Massa esquivó una definición en Bariloche

Al término del acto en el que el ministro de Economía de Nación, Sergio Massa, confirmó la ejecución de la segunda línea de abastecimiento energético de alta tensión en la sede Invap, no faltaron los saludos y las selfies de funcionarios con el funcionario nacional.

Si bien no estaba prevista una conferencia de prensa, la legisladora del Frente de Todos María Eugenia Martini logró convencer al ministro de Economía para que respondiera algunas preguntas. Accedió y se acercó al corralito improvisado para la prensa, abrazando a la gobernadora Arabela Carreras.

Del otro lado, el gobernador Omar Gutiérrez le susurraba algo. Massa, en tono cómplice, miró a los periodistas y dijo, en alusión al mandatario provincial: “Me reta el gobernador porque no anuncié la obra de gas de Añelo, pero sí lo hice, ¿o no? Ahora queda claro”.

En dos ocasiones, Massa esquivó una definición respecto de ser candidato a presidente. “Hasta mayo, no vamos a entrar en la discusión electoral nacional. Tengo la obligación de concentrar el foco en la economía, las finanzas. Tengo que estabilizar la situación macroeconómica. Miren si tengo trabajo”, insistió.

Sobre el contexto inflacionario, consideró que “la economía argentina tiene un cuello de botella arededor de los dólares y tiene un solo camino de solución: crecer y desarrollarnos. Hay que consolidarse y que haya orden fiscal. Que la sociedad vuelva a creer en nuestra moneda”.

Tras la ratificación del presidente Alberto Fernández de las elecciones primarias (PASO) pese a las presiones de la vicepresidenta Cristina Fernández y el mismo Massa, el funcionario solo manifestó que «ya tiene una opinión formada desde hace mucho tiempo y no la voy a cambiar ahora. No es un tema que merezca un debate como el que le dan los medios de comunicación«.

Al ser consultado sobre la estrategia del Frente Renovador en Río Negro solo atinó a decir que “cuando llegue el momento de definir, nos ocuparemos de la cuestión política”.