Carreras dice que es «normal» que no se reúna con Weretilneck

La respuesta de la gobernadora Arabela Carreras a las declaraciones del gobernador electo Alberto Weretilneck respecto a que no tiene ningún interés en cogobernar los proximos ocho meses, no se hizo esperar.

«Es lo normal, es lo que corresponde, aunque compartimos un proyecto político y referentes que forman parte del gobierno. Hay ministros que vienen desde hace muchos años trabajando con Weretilneck y por lo tanto, siguen manteniendo un vínculo estrecho con él», dijo Carreras al término de un acto en la Universidad Nacional de Río Negro donde se presentó un centro de simulación clínica para la carrera de Medicina.

«Acá tenemos un gobernador electo y una gobernadora en funciones. Dos figuras que conviven en un espacio político«, agregó.

Al consultarla sobre su futuro político, Carreras fue escueta: «Estamos conversando. A la brevedad habrá definiciones porque no queda mucho tiempo más. Muchos municipios tienen por delante sus elecciones para elegir intendente y está la elección de diputado nacional».

«¿Le gustaría ser candidata a intendenta?», preguntó este diario. Carreras sonrió. «Lo estamos trabajando y a la brevedad vamos a comentar las definiciones como espacio político», respondió.

En las últimas horas, Weretilneck ratificó que avalará el sistema de internas para elegir el candidato a intendente de Bariloche que representará a Juntos Somos Río Negro ya que hay varios interesados en carrera. La gobernadora omitió una opinión y solo atinó a decir que «es una posibilidad. Pero eso está en proceso. En algunas localidades no se han dado internas; en otras puede que sí. Terminaremos de dialogar acerca de quiénes tienen distintas voluntades respecto de distintos espacios posibles».

Levantamiento del acampe policial

La gobernadora también se refirió respecto al principio de acuerdo con integrantes de la fuerza policial que reclaman mejoras salariales.

«Anoche hubo una acción violenta en la Regional de Roca pero se desactivó. Dimos curso a un nuevo espacio para hoy a las 14 donde les informaremos qué es lo que está trabajando el gobierno para mejorar el salario en este contexto inflacionario donde la familia policial, como las demás, sufren el decrecimiento del poder adquisitivo«, señaló Carreras.

Insistió en que la problemática de los alquileres inciden «en mayor proporción en el gasto de las familias de lo que ocurría años atrás».

Respecto a la reunión paritaria con Unter y ATE, Carreras planteó que «las propuestas nunca están por debajo de la inflación. Lo que ocurre es que cada vez que vamos a hacer una propuesta, las variables económicas modifican el escenario«.

Puso como ejemplo los nuevos datos de la canasta básica mínima que aumentó un 8% en el último mes. Una familia tipo necesitó 191.228 pesos para no ser pobre en marzo, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

«Permanentemente hay que ir ajustando la propuesta porque son tiempos difíciles. Nosotros tenemos todo el compromiso, la voluntad de dialogo y la máxima flexibilidad para dar respuesta a lo que la población está pidiendo. Pero primero los niños y jóvenes que tienen que estudiar y la expectativa de obtener un alimento en las escuelas», dijo.

Respecto a la decisión de descontar los días de paro, admitió que «será parte del diálogo en la paritaria» aunque señaló que hay una normativa vigente: «No hay discusión posible porque los gremios no acataron la conciliación obligatoria y hay una situación de incumplimiento. Cualquier empleado de la actividad privada no cobra si no va a trabajar. Esta norma rige también para los trabajadores del estado», apuntó.

Elecciones y el día después

Al consultarla sobre el resultado electoral, Carreras agradeció a los votantes «por haber elegido a Alberto Weretilneck con una clara diferencia en la cantidad de votos». «La lectura es positiva con todos los desafíos y en un contexto complejo de realidad nacional. Esto produce efectos que no podemos controlar desde la provincia pero que inciden a la hora de tomar decisiones», remarcó.

Por último, tomó distancia de las versiones que marcan un distanciamiento con el gobernador electo: «Creo que Alberto Weretilneck es la persona capaz de llevar adelante el proyecto de provincia que iniciamos hace muchos años y además, será un buen piloto de tormentas a partir del año que viene».