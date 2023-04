Alberto Weretilneck no respaldará a Arabela Carreras en Bariloche: avalará que JSRN vaya a internas

El diálogo indirecto entre la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y el mandatario electo, Alberto Weretilneck, está garantizado. La titular del Ejecutivo se reunió dos veces en menos de 24 horas con el titular del bloque parlamentario, Facundo López, para analizar el resultado de las elecciones y para avanzar con la agenda legislativa de este año.nLo que está cada vez más frío es el vínculo personal y político entre los dirigentes con mayor peso político e institucional de la provincia.

El senador ratificó ayer públicamente que “no habrá co-gobierno”, pero sumó una definición determinante para el futuro de la mandataria: dijo que avalará el sistema de internas para definir la candidatura de Juntos Somos Río Negro para la Intendencia de Bariloche.

“Serán los afiliados y dirigentes quienes resuelvan quién es su candidato a intendente. Mesa local o internas. Lo que resuelvan ellos”, sostuvo Weretilneck. Luego profundizó indicando que “por lo general, no nos involucramos en las autonomías municipales, por lo tanto serán ellos los que decidan”.

La falta de respaldo pleno a una eventual postulación de Carreras también surgió cuando en la misma entrevista -con CNN Radio Roca- se recordó que hay varios anotados para la jefatura comunal de la ciudad con más habitantes de Río Negro.

“Me parece bien que haya varios anotados. Significa que tenemos diversidad de dirigentes y eso es bueno para el proyecto”, opinó.

Weretilneck reiteró ayer de manera enfática el concepto que había expresado en la entrevista que concedió a Río Negro el martes: “No tengo ningún interés en cogobernar ocho meses. O uno gobierna o no gobierna. Y la decisión de gobernar de acá hasta el 10 de diciembre, la responsabilidad es de Arabela Carreras y de Alejandro Palmieri. Y de los ministros. No mía. Por lo tanto, no pienso formar parte de ninguna decisión”.

“Se notaba el respaldo de los otros candidatos a los conflictos, la financiación en el caso de Tortoriello a la Policía”. dijo Weretilneck. Foto Archivo.

Y con tono enérgico, ratificó: “Yo soy el gobernador a partir del 10 de diciembre. No me lleven a una decisión que no voy a tomar. No me pongan en una responsabilidad que no voy a asumir. No voy a sentarme con la Unter, con la Policía, con Salud. No voy a involucrarme a resolver los conflictos del gobierno ahora, porque no soy gobernador”.

Esa postura de Weretilneck ya había sido adelantada el domingo -luego de las elecciones- y ratificada el martes, cuando dijo que no pensaba en una transición, porque no se reuniría con Carreras.

“Yo creo que con el diálogo que cumple Facundo (López) es suficiente. Para mí así está bien, y me alcanza”, expresó.

El presidente de la bancada oficialista aseguró luego que la reunión de ayer fue “exclusivamente por proyectos del Ejecutivo” que próximamente se enviarían a la Legislatura y mencionó de la participación del ministro de Economía, Luis Vaisberg.

Admitió sí que, en cambio, el encuentro del lunes fue “mano a mano” con Carreras y centrado en la evaluación electoral”.

Ese mismo día López había valorado el triunfo electoral, asegurando que la menor cantidad de representantes de JSRN en la Legislatura no representaba ningún escollo importante. Incluso resaltó que, con menos representantes, durante la gestión anterior de Weretilneck “hicimos el mejor gobierno”.

Elecciones 2023 en Río Negro: atención en el escrutinio por paridad en una banca

El recuento electoral, que inició el martes en la Justicia, promete varios días de revisión de las actas del comicio. Ayer resolvió la novena banca del Concejo Deliberante de Viedma, confirmando ese lugar para la peronista Evelyn Rousiot, quien encabezó la lista de Nos Une Río Negro.

El escrutinio se cumple en el auditorio, seguido por apoderados partidarios y dirigentes interesados en casos puntuales donde alteraciones en los registros podrían derivar en otras autoridades electas. Esa situación, por ejemplo, se advierte con los legisladores del circuito del Alto Valle Oeste, que -hasta ahora- presenta ventajas Cambia Río Negro y, en consecuencia, incorporaría los dos primeros legisladores: Patricia Mc Kidd y Dianco Chiachiarini.

El escrutinio provisorio de ese circuito cerró con 17 mesas no cargadas y, según sus últimos datos, Cambia sumó 23.918 votos en ese tramo mientras que Juntos Somos Río Negro, segundo, logró 23.565. La diferencia llega a los 353 votos y restarían más de 4.000 votos por incorporar, considerando los no incluidos.

El oficialismo provincial argumenta una diferencia menor y, además, alude a errores al confeccionar las planillas que podría derivar en la modificación del resultado. Si eso ocurriese, Cambia perdería la banca de Chiachiarini y JSRN sumaría a Lorena Yensen, del MPP.

En las Comisiones de Fomento se modificó una elección, pues un voto recurrido y otorgado por el juez Carlos Da Silva a Joan Abbate, de Vamos con Todos, lo posicionó como Comisionado electo de Treneta cuando la votación arrojaba el empate en 40 con el candidato Pedro Marileo, de JSRN.

Yaminue deberá votar nuevamente por el empate, en 38, entre Enso Calluhueque de Vamos con Todos y Juan Domingo Molina de JSRN.

De Viedma se resolvió la situación del Concejo donde restaba confirmar el integrante nueve, faltando los votos de ocho mesas y existía una ventaja ajustada en favor de Rousiot (Nos Une). Una variación podía determinar el ingreso del arista José Acosta, el segundo edil por esa alianza.

En la capital provincial, la elección arrojó el triunfo de la lista encabezada por Marcos Castro para la intendencia, propuesto por JSRN, como también, por las alianzas de Nos Une Río Negro y de Podemos Proyectar Río Negro (PPR). La UCR, además, anexó el tramo municipal de JSRN en su boleta, con la fígura de adhesión de boletas.