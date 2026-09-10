Debatieron temas para proponer en la reforma de la Carta Orgánica de Bariloche

La convocatoria para participar del primer taller de espacio ciudadano, destinado a analizar algunos ejes temáticos vinculados con la reforma de la Carta Orgánica Municipal (COM) de Bariloche, reunió este miércoles a un grupo numeroso representantes de varios sectores de la población de esta ciudad.

Pasadas las 18 de este miércoles, las más de veinte mesas dispuestas en uno de los salones del exPuerto San Carlos estaban casi completas. Allí, se ubicaron desde referentes vecinales, de instituciones intermedias, de comunidades mapuches, estudiantes, profesionales, concejales, funcionarios municipales y hasta candidatos a convencionales constituyentes. Todos se sumaron a la propuesta organizada por la Universidad Nacional de Río Negro y el Concejo Municipal.

Trece listas competirán en la elección de convencionales que se hará el 1 de noviembre próximo. En ese comicio, los ciudadanos de Bariloche elegirán a los 15 convencionales titulares (y otros 15 suplentes) que reformarán la COM.

El presidente del Concejo Municipal, el oficialista Gerardo del Río, explicó en la apertura del taller uno de los motivos de la convocatoria. Dijo que el objetivo es la “apertura a la participación ciudadana para que la reforma de la Carta Orgánica, para que pueda ser entendida por nuestros vecinos”. “Estamos pensando la ciudad que queremos para el futuro”, afirmó.

Se realizó el primer taller ciudadano para analizar la Carta Orgánica Municipal de Bariloche. Foto: Marcelo Martinez

Pensar el Bariloche del futuro

Sostuvo que uno de los desafíos es “crecer de una forma ordenada y planificada” en los próximos años. “Trabajaremos por un Bariloche mejor para que el futuro nos encuentre más unidos que nunca”, expresó Del Río.

Una ordenanza sancionada en febrero pasado por el Concejo Municipal estableció que debían organizarse espacios de participación ciudadana previo a la reforma de la COM. El segundo taller se hará el 14 de octubre.

“La idea que tenemos es hacer una tarea conjunta”, indicó el secretario de Capital Humano, Acción Social y Deportes del municipio, Fabián Zúñiga. Y reveló que el documento que saldrá de los talleres tiene que estar listo antes del 1 de noviembre.

Señaló cuáles son las tres preguntas que para el Gobierno municipal son clave para promover la reforma de la COM: ¿qué se necesita modificar?, ¿qué podemos incorporar? y ¿qué es lo que dejó de funcionar a lo largo de estos veinte años?

La COM original fue sancionada a finales de 1986 por la primera Convención Constituyente Municipal, y la primera reforma fue aprobada en enero del 2007. El Gobierno municipal del intendente Walter Cortés impulsa la segunda reforma.

Se realizó el primer taller ciudadano para analizar la Carta Orgánica Municipal de Bariloche. Foto: Marcelo Martinez

Los ejes que el Gobierno municipal propone

El arquitecto Roberto Monteverde dio las pautas de trabajo para los asistentes al primer taller. Dijo que los participantes trabajarían sobre nueve ejes temáticos.

El primero de esos ejes es desarrollo urbano, ambiente, movilidad y hábitat: “Planificar integralmente una ciudad extendida y ambientalmente sensible, articulando el desarrollo urbano con el paisaje como la movilidad, la infraestructuras, el hábitat y el acceso a la naturaleza. Incorporar el derecho a la ciudad como nuevo principio rector de la Carta, el derecho colectivo de todas las personas, independientemente del barrio o el kilómetro en que habiten, a acceder equitativamente a los bienes como a servicios y oportunidades de la ciudad y participar en su construcción”.

El segundo es diversificación económica, innovación y empleo: “Construir una estrategia económico productiva de largo plazo que incorpore la diversificación de la matriz productiva local como nuevo principio rector de la carta. Esto supone reducir la dependencia del turismo sin debilitarlo, articulándolo con la ciencia, la tecnología, la producción local, la economía social y la innovación, para transformar capacidades e inversiones en empleo de calidad y desarrollo para toda la comunidad”, es la propuesta para que los talleristas desarrollen.

Se realizó el primer taller ciudadano para analizar la Carta Orgánica Municipal de Bariloche. Foto: Marcelo Martinez



El tercero es sistema de cuidados, accesibilidad universal e inclusión en las trayectorias de vida: “Reconocer el cuidado como un derecho, una función pública y una responsabilidad compartida, incorporando el sistema local de cuidados como nuevo concepto de la carta. Este sistema deberá articular servicios, infraestructuras, apoyos y redes comunitarias para acompañar las trayectorias de vida, garantizar la accesibilidad universal, promover la autonomía y reducir desigualdades sociales, generacionales, territoriales, habitacionales, culturales y de género”.

Un municipio "ágil y transparente"

El cinco eje es capacidades estatales y nueva gobernanza pública: “Construir un municipio profesional, ágil, transparente innovador, con capacidades para transformar las decisiones públicas en servicios, proyectos y resultados concretos, garantizando una presencia afectiva en todo el territorio. Incorporar una nueva gobernanza pública basada en un estado que conduce, coordina y rinde cuentas, pero también escucha, articula y construye soluciones junto con la comunidad, las instituciones, otros municipios y niveles de gobierno”, es la propuesta de trabajo.

Mientras que el sexto es equilibrio entre poderes, transparencia y control. “Fortalecer el equilibrio entre poderes y garantizar un sistema de control independiente, coordinado y eficaz, compatible con una gestión pública ágil. Promover controles proporcionales a la relevancia y el riesgo de las decisiones, con información pública, responsabilidades claras y actuaciones trazables. Avanzar hacia una integridad democrática, donde la transparencia, la rendición de cuentas y los contrapesos institucionales protejan el interés coman los recursos y los bienes públicos”.

El séptimo es participación ciudadana, deliberación y gobierno abierto. El propósito es “garantizar una participación ciudadana amplia diversa, accesible e incidente en las decisiones sustantivas para el desarrollo de Bariloche. La Carta deberá preservar instancias presenciales, territoriales, digitales e híbridas, adecuadas a la características de las personas, comunidades, organizaciones y territorios involucrados, asegurando información comprobable, devolución institucional y seguimiento de los procesos. La participación deberá reconocer la diversidad de saberes, experiencias y formas de organización, contribución a construir una democracia local sustantiva, deliberativa y continua”.

Se realizó el primer taller ciudadano para analizar la Carta Orgánica Municipal de Bariloche. Foto: Marcelo Martinez

Nuevo sistema de representación

El octavo eje sobre el que trabajarán en los talleres es sistema político, representación y funcionamiento institucional, con el objetivo de “actualizar las reglas del sistema político para fortalecer la representación, el equilibrio entre poderes y el funcionamiento de las instituciones”. “Incorporar innovaciones que permiten combinar la representación general de la ciudad con criterios territoriales y otros mecanismos capaces de expresar su pluralidad y diversidad. El objetivo es acercar las instituciones a la vida cotidiana de la ciudadanía y avanzar hacia una democracia de proximidad, que fortalezca la confianza, la legitimidad de la representación y el funcionamiento de las instituciones republicanas”, dice la propuesta.

Y el noveno es convivencia y seguridad ciudadana. “Promover la construcción de una ciudad próxima, amable y cuidadora, que fortalezca los vínculos comunitarios, respete las diversidades, resuelva democráticamente sus conflictos que contribuya a la convivencia y la seguridad ciudadana. El propósito de mejorar las condiciones de seguridad a partir de políticas de inclusión y prevención social, comunitaria y urbana, con presencia institucional, cooperación interjurisdiccional y capacidades para anticipar violencias, delito delitos, riesgos y emergencias”, indica la propuesta.