Reforma de Carta Orgánica de Bariloche: lanzan entrevistas, talleres y un “banco de ideas”

La comisión especial por la reforma de la Carta Orgánica delineó la metodología de trabajo para hacerlo participativo. Gentileza

La comisión especial por la reforma de la Carta Orgánica de Bariloche que se creó en el Concejo Deliberante como un mecanismo de participación abierto previo al trabajo de la Convención, delineó este jueves el esquema de trabajo con la ciudadanía que tendrá entrevistas a referentes, talleres y un “banco de ideas” abierto para recibir aportes.

La comisión es presidida por el titular del Concejo, Gerardo Del Río, participan todos los ediles, funcionarios del Ejecutivo y referentes del Instituto de Gestión de Ciudades, que depende de la Universidad Nacional de Río Negro y que junto al Cietes coordina la asistencia técnica. Estos últimos diagramaron el esquema para lograr una propuesta participativa amplia.

Según detallaron, se debe abordar la actualización de la Carta Orgánica con tres preguntas básicas a la comunidad como “qué necesita actualizarse” en la Carta Magna como podrían ser cambios institucionales, tecnológicos, sociales, jurídicos; “qué debemos incorporar” como puede ser las temáticas de derecho a la ciudadanía, crisis climática, participación digital, gobierno abierto, entre otras; y “qué dejó de funcionar y qué conviene hacer”.

Referentes del Centro de Gestión de Ciudades de la UNRN delinearon la tarea participativa de la comisión por la reforma de la Carta Orgánica. Gentileza

“Estamos produciendo insumos para la reforma de la Carta Orgánica y sirve también para hacer pedagogía ciudadana”, remarcó uno de los referentes de la UNRN al exponer la propuesta para concretar en los próximos dos meses en los que funcionará la comisión. Este trabajo es técnico y previo a la elección de convencionales que va por otro carril y que tendrá su trabajo luego del 1 de noviembre cuando se realice la elección.

Los técnicos partieron de la premisa de ver los “puntos a actualizar” e incorporar miradas y comenzaron con el esquema de generar el “involucramiento ciudadano” desde distintos aspectos con unos 90 actores de distintos ámbitos que serán entrevistados o encuestados con temas puntuales de la Carta Orgánica; con la realización de mesas temáticas con espacios de entrevistas grupales.

También señalaron la propuesta de tener “canales abiertos permanentes” como habilitar un “banco de ideas” para recibir propuestas de la ciudadanía en distintos aaspectos.

La comisión especial por la reforma de la Carta Orgánica delineó la metodología de trabajo para hacerlo participativo. Gentileza

El esquema propuesta tendrá dos talleres generales y microtalleres que se realizarán en el Puerto San Carlos y en Centros de Atención y Articulación Territorial.

Del Río destacó el trabajo técnico de los referentes de la UNRN: “Este tiene que ser un evento que refleje la institucionalidad” y señaló que el proceso participativo tendrá por objetivo “enriquecedor como material de consulta para el tiempo que se viene de reforma de nuestra Carta Orgánica”.