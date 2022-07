Gabriela Cerruti y las críticas de Juan Grabois: «No respondo chicanas»

Gabriela Cerruti, vocera presidencial, cruzó a Juan Grabois en su habitual conferencia de prensa de los días jueves. El dirigente social le había reprochado su oposición al proyecto de un Salario Básico Universal. «Bájense el sueldo, dejen de derrochar«, había reclamado Grabois. En ese contexto, al ser consultada por esas declaraciones, Cerruti se mostró tajante. «No respondo chicanas», indicó.

En ese sentido, advirtió que la posibilidad de la creación de un Salario Básico Universal «es una discusión que se evalúa aquí y en el mundo», pero que «van en el mismo sentido que otros programas que ya tiene la Argentina, como la Asignación Universal por Hijo, el Potenciar Trabajo o la Tarjeta Alimentar«. «Todas las herramientas se pueden seguir discutiendo», señaló, para agregar que «las que están funcionando lo están haciendo bien».

Por otra parte, la funcionaria descartó una devaluación y minimizó la suba del dólar blue. También se refirió a la reunión de Alberto Fernández con Evo Morales y negó que haya desabastecimiento en supermercados. Además confirmó que mañana comenzará la inscripción para la segmentación de tarifas.

«No hay ningún aumento de impuestos ni ningún cepo«, sostuvo en referencia a la última resolución de la AFIP. Puntualizó además que «el dólar ahorro no tuvo ninguna modificación«, y que «el impuesto PAIS (del 30%) no se aumentó».

Asimismo, indicó que «no está en este momento en evaluación» una modificación en el esquema de retenciones a las exportaciones y que espera que la inflación de junio –que esta tarde dará a conocer el Indec- «sea menor» a la de mayo.

La funcionaria sostuvo que, si bien puede haber «faltantes puntuales» de algunos productos de primera necesidad en los supermercados, el Gobierno «está garantizando que no haya desabastecimiento».

«Siempre fue un crimen de parte de determinados grupos tratar de quedarse con toda la renta», planteó, al tiempo que advirtió que «si hubo remarcación por especulación, codicia o incertidumbre, esperemos que no jueguen con la mesa de los argentinos y que dejen de jugar con los precios».

También desestimó que los anuncios del lunes pasado de la ministra de Economía, Silvina Batakis, impliquen una paralización de la obra pública.

Por otra parte, consideró que el mercado «creyó en la palabra» de Batakis, y eso se reflejó en la licitación de títulos públicos de ayer, en la que se «obtuvo un financiamiento mucho mayor al que se esperaba».

«La respuesta del mercado no es el dólar blue, es la licitación de ayer», dijo y amplió: «El dólar blue es un mercado muy marginal, muy chico, organizado por lo que venden los turistas extranjeros cuando llegan aquí o compras muy menores».

«Quienes quieren la devaluación utilizan estas herramientas para generar incertidumbre», cerró.

Con información de Agencia Télam