China le respondió a Milei tras su propuesta de romper relaciones: «No hago tratos con comunistas»

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, aseguró en recientes entrevistas que cortaría relaciones comerciales con China, en caso de ser electo en las generales. «No hago tratos con comunistas«, expresó este miércoles en diálogo con CNN.

Sus expresiones fueron escuchadas por funcionarios del país oriental, quienes salieron rápidamente a contestarle. Este jueves un portavoz del ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, enalteció los valores socialistas.

«China es un país regido por la ley. La libertad personal de los ciudadanos chinos, sagrada e inviolable, está protegida por nuestra Constitución«, expresó en una rueda de prensa.

A su vez, Wenbin aseguró que los ciudadanos «disfrutan» de la «creciente sensación de felicidad y seguridad» que hay en China, al contrario de lo que cree Milei.

“Si Milei visita China es probable que llegue a conclusiones muy diferentes sobre la cuestión de la libertad y seguridad del pueblo chino”, expresó sin tapujos en referencia al candidato liberal.

En esa línea, dijo que el país «ha creado los dos milagros: el rápido crecimiento económico y la estabilidad social a largo plazo», por lo que la gente «disfruta de una creciente sensación de felicidad y seguridad».

Qué dijo Javier Milei sobre China

Tras el triunfo libertario en las PASO, Javier Milei se dedicó a profundizar sobre su proyecto de gobierno. Además de dolarizar la economía argentina y eliminar el Banco Central, sus propuestas en materia de política exterior incluye terminar con las relaciones comerciales con países izquierdistas, como lo son también Cuba, Venezuela y Corea del Norte.

«En cuanto a China, serás socios comerciales del sector privado. Nosotros no hacemos pactos comerciales con comunistas«, dijo el candidato en una entrevista.

Declaraciones de Milei a Bloomberg:



* “China será socio comercial del sector privado. Nosotros no hacemos pactos con comunistas”.



* “No me voy a acercar a Lula. Hay que eliminar el Mercosur, es una unión aduanera defectuosa”.



Vean las caras del cronista al repreguntar. pic.twitter.com/xXjR77yJnC — Juan Manuel Karg (@jmkarg) August 17, 2023

De todos modos, aclaró que respetaría los acuerdos ya firmados en Argentina por empresas chinas, que incluyen un contrato para construir dos represas en la Patagonia y un acuerdo para instalar una planta nuclear.

Milei definió a sus propuestas de política exterior como una “lucha global contra socialistas y estatistas”, y en ese sentido remarcó que China, que hoy es socio comercial clave con Argentina, no se alinea con sus valores ideológicos. «La gente no es libre en China, no pueden hacer lo que quieren y cuando lo hacen, los matan» y él «no promoverá los lazos con quienes no respeten la libertad«, expresó en la entrevista.

De todos modos, si bien cree que los tratados bilaterales con este país en realidad «no le sirven al sector privado» sino que «a los que están asociados con el Estado», el libre comercio permitirá que los privados mantengan sus relaciones con China. «Si a la gente le sirve el comercio (con China), que el comercio sea libre«, dijo.

Además, según informó la agencia Sputnik, el vocero del Gobierno chino defendió que «la libertad es un componente importante de los valores humanos universales y los valores centrales del socialismo».» China es un Estado de derecho y la libertad personal de los ciudadanos chinos está protegida por la Constitución como sagrada e inviolable», agregó.

La embajada china en Argentina no ha emitido declaraciones al respecto aún.