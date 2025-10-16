Cinco cargos en juego: 18 participantes buscan ser fiscales en Neuquén

El equipo del Ministerio Público Fiscal se refuerza, poco a poco. En la actualidad hay cinco concursos en marcha en el Consejo de la Magistratura para elegir fiscales que cumplirán funciones en Neuquén, Cutral Co y Zapala, de los que participan 18 personas. Por su parte la Legislatura tiene pendiente de aprobación un pliego que ya cumplió con todo el trámite.

De los 18 inscriptos, seis participan en varios procesos simultáneamente. Y diez del total provienen de afuera del Poder Judicial de Neuquén. Los datos son oficiales, fueron solicitados por diario RÍO NEGRO al Consejo de la Magistratura.

Fiscal jefe de Zapala

Por la jerarquía del cargo en disputa, el concurso más relevante es el 275 destinado a seleccionar una persona para fiscal jefe para la Tercera Circunscripción Judicial, con cabecera en Zapala. Hay ocho inscriptos: Matías Daniel Álvarez; Andrés Guillermo Azar; Boris Nicolás Besoky; Federico Gastón Cúneo; Marina Fernanda Díaz; Marcelo Alberto Jofré; Martín Augusto Pezzeta y Mónica Nora Pizzipaulo.

Los exámenes escrito y oral se realizarán el 11 y 12 de febrero del año próximo, y fueron designados Martín Roberto Montenovo como jurado académico y el fiscal jefe Agustín García como jurado por el MPF.

El año pasado, el certamen para cubrir este cargo se declaró fracasado luego de la etapa técnica. Es la única jefatura del MPF que está vacante en el interior provincial, y por ahora interviene como subrogante Gastón Liotard, fiscal jefe de Cutral Co.

Día de exámenes

Este miércoles se realizaron los exámenes escritos del concurso 270, para designar un fiscal del caso para Neuquén capital. El jueves será el oral y luego entregarán las notas el jurado académico, José Luis Ortiz, y el fiscal jefe Liotard. Participan Julieta González Schlachet; Jesica Pamela Lattari; Andrea Carolina Villar; María Paula Yerfino; Lorena del Carmen Juárez y Federico Gastón Cúneo.

Los certámenes con mayor grado de avance son los números 267 y 268, para seleccionar fiscales del caso para Cutral Co y Neuquén respectivamente. Ya cumplieron la etapa técnica y de antecedentes, y sólo resta la entrevista personal de los participantes con los integrantes del Consejo en la que se define el ganador o ganadora. Aún no tienen fecha.

Ambos concursos los lidera la abogada santafecina Jésica Pamela Lattari. En el primer caso escoltada por Federico Gastón Cúneo, asistente letrado en Cutral Co, y en el segundo por Julieta González Schlachet, quien ocupa el mismo cargo pero en Neuquén.

Lo que está pendiente

Por último, el concurso 274 también tiene como objetivo seleccionar un fiscal del caso para Neuquén. Los exámenes serán 10 y 11 de diciembre, con Gustavo Alberto Arocena como jurado académico y Marina Fernanda Díaz como jurado por el MPF. Hay diez inscriptos.

En tanto, en la Legislatura espera aprobación el pliego de Rocío Rivero, quien ganó el proceso para pasar de la fiscalía de Rincón de los Sauces a la capital neuquina.

La composición actual

En el esquema actual, el Ministerio Público tiene 4 fiscales jefes en Neuquén y tres en el interior (todos varones).

En la capital hay 17 fiscales del caso que trabajan por especialidades (narcocriminalidad, género, homicidio, robos, delitos económicos) y en el interior son tres en Cutral Co, tres en Zapala, cuatro en San Martín de los Andes, Junín y La Angostura, y una en Chos Malal.