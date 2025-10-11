Con el presupuesto 2026, el Consejo de la Magistratura de Neuquén comienza a preparar su recambio

Dos de los integrantes del Consejo de la Magistratura representan a los abogados. (Archivo/Cecilia Maletti)

El Consejo de la Magistratura de Neuquén se fijó un presupuesto de algo más de 10 mil millones de pesos para el 2026, que se destinarán en un 94% a pagar los sueldos de seis consejeros, sus asesores y 20 empleados de planta permanente.

Durante el próximo año prevé realizar 15 concursos, según la demanda de cargos por cubrir en el Poder Judicial de la provincia.

Hay un ítem que se destaca entre las previsiones: se destina una partida de 25.680.000 pesos para la elección de dos consejeros por los Colegios de Abogados que se realizará entre octubre y noviembre del próximo año.

En esa fecha también deberían definirse los cuatro representantes de la Legislatura. De acuerdo con la ley, «serán designados a propuesta de los bloques, según la proporcionalidad de la representación en dicho cuerpo, conforme la composición originaria de la Cámara en oportunidad de la jura de los diputados al inicio del período de mandato correspondiente«.

Distribución: dos, uno y uno

Con esos parámetros, al Movimiento Popular Neuquino le corresponden dos asientos, a Comunidad le toca uno y el restante sería para Cumplir, un bloque que después se dividió.

El mandato de los actuales consejeros vence en febrero del 2027, y sus reemplazantes «deben ser designados o proclamados en un plazo no menor a treinta días corridos anteriores» a ese momento.

El trámite es administrativo y muy sencillo: quien ejerce la presidencia del bloque comunica por nota a las autoridades de la Cámara el nombre del o la elegida para el cargo. Políticamente es más complejo de resolver, hay sobrados ejemplos.

En la actualidad, en el Consejo hay dos representantes del MPN (como viene sucediendo desde que se creó el organismo, en 2007), uno de lo que fue Cambiemos y uno del Frente del Todos.

Los gastos previstos

Respecto del presupuesto para 2026, prevé erogaciones por 10.573.643.046 pesos (para este año se habían estimado 7.627.758.582 pesos).

La pauta inflacionaria para el año se prevé en 30%, y el valor del dólar según la cotización que estima el gobierno nacional fue calculada en 1.590 pesos.

Salarios es el renglón que se lleva el 94% del presupuesto: 10.031.720.650 pesos. En alquileres consumirán 230.755.176 pesos. El Consejo ocupa desde su creación cinco pisos en Carlos H. Rodríguez 364, un total de 670 metros cuadrados.

El contrato vencerá el 30 de abril del 2026. Paga más de 11 millones de pesos de renta y casi 9 millones mensuales de expensas.

Escuela de la Magistratura

Además se mantiene como «proyecto estratégico» la «puesta en marcha de la Escuela de la Magistratura, iniciativa impulsada por el Pleno del Consejo con el propósito de contribuir al mejoramiento del servicio de justicia».

Su implementación «busca brindar herramientas de formación y capacitación, especialmente dirigidas a abogados independientes que no se desempeñan en el Poder Judicial. Por su relevancia y potencial impacto, este proyecto continúa siendo considerado dentro de las previsiones presupuestarias del ejercicio 2026».