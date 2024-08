Clases en Neuquén: diputados piden a Rolando Figueroa que no devuelva los días descontados por paro

Los diputados de la comisión de Trabajo de la Legislatura de Neuquén aprobaron este martes un proyecto para pedirle al gobierno de Rolando Figueroa que no devuelva a los docentes los días descontados por el paro. Casi en simultáneo con el plenario de secretarios generales de ATEN que ratifica la continuidad de la huelga, los legisladores sumaron presión política para endurecer la posición frente al gremio.

La iniciativa tuvo el acompañamiento de los bloques de Comunidad, Arriba Neuquén, MPN, Juntos por el Cambio-UCR, Avanzar, Cumplir y PRO-NCN. En tanto que la izquierda y Unión por la Patria expresaron su rechazo y propusieron una iniciativa en sentido opuesto, para que devuelvan los días de paro, que no alcanzó los ocho votos requeridos.

La que sí llegará al recinto este miércoles es la que solicita al Poder Ejecutivo provincial «abstenerse de pagar los días no trabajados a docentes y personal de servicio que adhieran a huelgas» y requerir la implementación de tecnología de control de asistencia en las escuelas «con el fin de registrar la presencia de los docentes y de todo el personal que presta servicios en los establecimientos educativos, para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes».

Claudio Domínguez (MPN) defendió que «es obligación de estado establecer los medios tecnológicos para tomar asistencia» y reclamó que «el Estado no puede estar subsidiando la huelga». «Día no trabajado, día no cobrado», manifestó.

Ernesto Novoa, jefe de la bancada de Comunidad de Figueroa, aportó modificaciones para el proyecto, cargó contra ATEN por «hacerle un gran favor» a las escuelas privadas con el conflicto y defendió a la ministra Soledad Martínez.

Por el contrario, Andrés Blanco (PTS-FIT) criticó el proyecto y afirmó que el conflicto docente lo generó la propia Legislatura al aprobar la ley de presentismo. «Se trató y se aprobó en menos de una semana, ¿qué esperaban?», planteó.

En el debate también hubo cuestionamientos del oficialismo y aliados por el decreto 971 que reglamentó el presentismo, al considerar que «diluyó» la ley. Por ese motivo, Gisselle Stillger (Arriba Neuquén) consideró que era un «contrasentido» que ATEN siga sosteniendo la huelga.

Mañana en la sesión tomará estado parlamentario un proyecto del diputado nacional Pablo Cervi (UCR) para derogarlo.