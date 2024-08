La salida al conflicto docente desinfla a aliados políticos de Rolando Figueroa en la Legislatura

El gobierno provincial dejó volar la imaginación de varios de sus socios políticos en la Legislatura de Neuquén mientras la pelea con el sindicato docente ATEN alcanzó su pico de tensión, pero la negociación que encaró el fin de semana parece haber devuelto las cosas a su lugar.

Redujo la expectativa por la reglamentación de la consulta popular y su eventual llamado y, con dos compromisos que plasmó en el acta, le bajó el pulgar a la declaración de la educación como servicio esencial y, según es la lectura que compartió el sindicato, a la modificación de las jornadas institucionales.

Sobre este último punto, había una propuesta concreta de dos diputadas que pertenecen al frente Neuquinizate, Mercedes Tulián (PRO) y Gisselle Stillger (Arriba Neuquén). El proyecto de resolución proponía que se realicen «en días y horarios que no impliquen la suspensión de actividades escolares».

En el acta que firmaron los ministros de Figueroa con ATEN, el gobierno ratificó la vigencia de las jornadas institucionales y planteó que «el Calendario Escolar es una facultad exclusiva del cuerpo colegiado del CPE, y valora la concreción de los proyectos institucionales por escuela y los espacios de articulación, formación y debate que son promovidas en esos ámbitos».

El gremio se anotó eso como un triunfo, al entender que se sostendrá la continuidad de las jornadas tal como se realizan ahora.

En cuanto a la educación como servicio esencial, había en la Legislatura un proyecto del PRO y Arriba Neuquén similar a la media sanción que aprobó la Cámara de Diputados de Nación la semana pasada.

«Coincidimos en que es el momento de declarar a la Educación Servicio Esencial y vamos a trabajar para ello, de modo tal de garantizar el dictado de clases», había sido el planteo de Marcelo Bermúdez, quien viene trabajando el tema en conjunto con las agrupaciones Padres Organizados y Padres y Madres en defensa de la Educación de Neuquén.

Educación esencial: «Nunca fue tan sencillo de gestionar»

Otra decepción para los aliados del PRO de Figueroa: el gobierno reafirmó en el acta con ATEN que «la educación es un derecho». Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, el gobierno considera que tiene una manda constitucional que incluso hará chocar la ley nacional, si es que finalmente se aprueba.

Consultada sobre esto, la diputada Stillger afirmó ayer que va a «seguir insistiendo» con ambas iniciativas. Planteó que su intención nunca fue «hacer las jornadas institucionales los sábados», como cuestionaba el gremio, sino en horarios o modalidades que no afecten las clases.

Lo mismo con la educación como servicio esencial: «Es una falacia que si se define como servicio no es un derecho, saquen esa palabra, no me importa, pero para que el derecho se cumpla tiene que ser estratégico y esencial», insistió. «No considero que afecte el derecho a huelga, se pueden establecer mínimos, hoy tenemos duplas en todas las escuelas: nunca fue tan sencillo de gestionar como ahora», aseguró.

La consulta popular, en pausa

La negociación entre gobierno y gremio parece dejar con gusto a poco a estos sectores del frente Neuquinizate que entendieron la ley de presentismo de Figueroa como una cruzada contra ATEN que marcaba el inicio de un «cambio en serio» y se terminaron encontrando con varias concesiones. La expectativa de mínima es que el gobierno no devuelva los días descontados por el paro.

La única iniciativa que podría sostenerse es la reglamentación de la consulta popular, que comenzó como un proyecto de Claudio Domínguez (MPN) al que se sumó el oficialista Francisco Lépore (Avanzar) y Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén). La semana pasada habían presentado una propuesta similar los diputados del PRO.

Sin embargo, su tratamiento no implicaría ya la «amenaza» de una convocatoria a consulta por el tema docente y el oficialismo hará esfuerzos para dejarlo claro mientras dure la tregua con ATEN. El proyecto tampoco se debatiría este martes en comisión: «Vamos a esperar, no queremos entorpecer las tratativas del gobierno», afirmaron desde Comunidad.