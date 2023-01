Claudio Di Tella no irá por la reelección en Cipolletti Foto: Florencia Salto.

El actual intendente de Cipolletti confirmó que no se presentará para la reelección por un segundo mandato. Lo informó hace instantes a través de sus redes sociales.

El intendente de Cipolletti, Claudio Di Tella finalmente resolvió no encabezar la lista oficialista, en un comunicado explicó cuáles son las razones.

“Por una decisión personal hablada en familia y comunicada al presidente del partido Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, no buscaré la reelección, es momento de bajar un cambio y es por eso que no voy a ser candidato”, expresó.

Además, explicó que realizó un balance positivo de su gestión durante estos tres años, de los cuales la mayor parte se vieron atravesados por la pandemia.

Manifestó: “quedan varios meses de gestión para seguir cumpliendo con lo que vinimos a hacer, pero es momento de abrir paso y permitir un recambio generacional en la función pública”.

Meses atrás el presidente de Juntos Somos Río Negro (JSRN) y ex gobernador, Alberto Weretilneck ya tenía definido el nombre oficialista si se confirmaba que el actual intendente no iría por la reelección. El nombre que ahora aparece como posible candidato es el de Rodrigo Buteler, pero por ahora decidió no dar nota.

Ahora el partido tiene como prioridad conservar lo que tanto le costó conseguir: la intendencia de Cipolletti. Con el triunfo de Claudio Di Tella en 2019 el partido oficialista logró por primera vez pintar de verde y blanco la cuna del propio mentor del partido provincial, Alberto Weretilneck.