Reelección o camino a casa: ¿Qué esconde la sonrisa de Di Tella?

Hace meses que Claudio Di Tella se ríe más que de costumbre, al menos desde que es el intendente de Cipolletti. El cambio de semblante puede responder a un par de premisas, aunque él y unos pocos saben a cuál. Lo cierto es que el mandatario cipoleño cierra el tercer año de mandato con otros tintes muy diferentes a los primeros atravesados por la irrupción de la pandemia.



Ese cambio de humor serviría de igual lectura para decir que se debe a que las encuestas sobre su imagen mejoraron y que está en condiciones de buscar la reelección, o por el contrario, que se está despidiendo de la función pública después de dos años «durísimos», como él los define, con cierto decoro.



Ya es un secreto a voces que la decisión la dará a conocer en enero y como dijo en repetidas oportunidades lo hará junto a su entorno. Las últimas encuestas que hizo Juntos Somos Río Negro en la provincia fueron clave para renovar aspiraciones que en el epílogo de la pandemia parecían un imposible. Incluso se rumoreó -él lo desmintió- una posible salida prematura.



El vínculo con Weretilneck

El propio Di Tella reconoce que hubo «roces» con el senador y mentor del oficialismo Alberto Weretilneck «pasa en todos los ámbitos y es normal». Tenemos una gran relación y estamos permanentemente en contacto». Es más, el exgobernador que irá por un nuevo mandato en 2023, le allanó el camino para que él decida.



«Con Alberto tengo la mejor relación; de muchísimos años, podemos tener alguna diferencia, pero nos entendemos muy bien. Cuando me ofrecieron ser candidato en 2019, porque Juntos creía que podía recuperar la intendencia ,el que mejor medía en ese momento era yo, y por eso lo acepté. Después pasó lo que pasó, como la decisión en aquel momento fue mía, ahora va a pasar lo mismo», dijo.

La pelota la tiene él



«La pelota la tiene Claudio», aseguran fuentes cercanas a Weretilneck. Es decir nadie le impondrá un nombre y si se quiere bajar ya está definido el nombre oficialista: Rodrigo Buteler.



El martes, cuando dio detalles del presupuesto a Río Negro, el intendente y el ministro de gobierno provincial estuvieron juntos en el despacho de la intendencia. Tienen una gran relación y en caso que Di Tella decida no ir por una reelección de los nombres que danzan como posibles candidatos, Buteler es del gusto del médico.

Los legisladores Lucas Pica y Sebastian Caldiero hoy parecen correr de atrás, aunque por la vorágine de la política en este país son cartas que aún sostiene sobre la manga el oficialismo.

La balanza



Di Tella no quiere hablar mucho del tema, lo dijo hasta el cansancio «la gente no quiere escuchar hablar de candidaturas» y «hasta enero no lo voy a definir». Sin embargo en la balanza hay pesos en ambos costados.

Uno de los grandes anhelos del extitular del IPROSS es ser el intendente que le «devuelva» el balneario a los cipoleños. Como nadie olvidará que fue la gestión de Julio Arriaga la que en 1996 le puso el cartel de «prohibido bañarse», quien lo saque tendrá el mismo peso en el imaginario local, con otra valoración, claro! Hoy depende de las mediciones del DPA, pero las obras ya comenzaron.



También la posibilidad de tener cuatro años más de gestión para desplegar sus objetivos políticos que en la mitad del actual mandato se vieron afectados por la pandemia. El acaecimiento del Covid-19 es el principal contrapeso. El mismo reconoce que fue un sufrimiento «desmedido» y que la pasó mal.



Lo cierto es que la decisión de ir por la reelección o dedicarle más tiempo a su familia encajan como una pieza de rompecabeza en ese semblante que muestra hace algunos meses, muy distinto al de la oscura época de pandemia.