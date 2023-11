«Wado» de Pedro recibió a Francos por la transición en el Ministerio del Interior: «Sin grieta»

El ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, recibió este martes a Guillermo Francos, su sucesor en el cargo a partir del 10 de diciembre, cuando asuma la presidencia Javier Milei.

Esta reunión se dio en el contexto de una etapa de transición entre el gobierno de Alberto Fernández y el del líder de La Libertad Avanza, quienes ya se reunieron el martes pasado en la Quinta Presidencial de Olivos.

El encuentro inició a las 18:30 horas en el despacho que De Pedro tiene en Casa Rosada. También participaron sus respectivos vices: el actual secretario de Interior, José Lepere y Lisandro Catalán, quien suena para acompañar a Francos.

La conversación giró alrededor de los principales problemas que afectan a las provincias con la disminución de recursos de coparticipación luego de que desde el Gobierno se decidió la devolución del IVA, principalmente, y además, con los anuncios que en campaña hizo el presidente electo respecto de que no habrá nuevas partidas destinadas a la obra pública.

“Con Wado nos conocemos de hace tiempo. Me contó el estado del ministerio y los problemas con los gobernadores por la disminución de la coparticipación. Están buscando una forma de solucionarlo. Apoyamos la solución que encuentren y a partir de enero hablaremos. He hablado con varios de los gobernadores de Juntos por el Cambio y están todos en esa frecuencia”, expresó Francos al dejar la Casa Rosada.

Acerca de la probabilidad de la paralización de la obra pública en todo el país como un modo de achicar el déficit en las cuentas del Estado, Francos sostuvo que “se va a seguir con las obras en curso. Los contratos se continuarán pero la idea es cambiar de sistema. Hay obras necesarias, si hay recursos se harán. Hoy hay obras paralizadas porque no hay recursos. No es que el presidente no las quiere continuar. Es lo que está intentando solucionar el gobierno saliente, porque sus propios gobernadores le pidieron. Cuando el presidente electo asuma veremos nuestra solución. Todos estamos conscientes de la falta de recursos”.

En un breve intercambio de preguntas con la prensa, el futuro responsable de la cartera de Interior recalcó que “los argentinos tenemos que ir a una sociedad sin grieta. Tenemos que hacer un esfuerzo todos. A veces la dirigencia sube el tono, es necesario pedir calma. Hagamos el esfuerzo sin grieta, bajando la tensión social”.

Se refirió, por último, a la reunión que mañana tendrá en la Cámara de Diputados con los legisladores de La Libertad Avanza. Desestimó que pueda haber definiciones sobre quién estará al frente de la Cámara Baja después del 10 de diciembre. “Mañana no habrá definiciones”, aseguró.

Guillermo Francos se reunió con gobernadores peronistas

Este martes, Guillermo Francos dio el primer paso de una relación fundamental para el futuro Gobierno, al conversar con trece mandatarios peronistas en la sede porteña del Banco Provincia.

«Fue una reunión cordial en la que conversamos sobre las inquietudes que tienen los gobernadores con el gobierno que asume el 10 de diciembre. Hablamos sobre los problemas que ocasionó la reforma de Ganancias y el impacto que tuvo el IVA en los gobiernos provinciales en el sistema de la coparticipación», aseguró al salir del encuentro, en una conferencia de prensa en la vía pública.

Otro de los puntos que mayor repercusión provoca en el corto plazo para las provincias es la suspensión de la obra pública, señalada en distintas entrevistas por Javier Milei. «Estamos hablando de los caminos para llegar a un acuerdo«, dijo al respecto.

Luego, precisó: «Ellos tienen preocupación por las obras públicas y nosotros también la tenemos. Tenemos que buscar la forma en encontrar acuerdos en eso: cuáles son las que están en curso, las que pueden continuarse, las que por ahí no se pueden hacer en este momento pero se pueden hacer más adelante».