Comienza el camino de las 2.000 garrafas municipales en la ciudad de Neuquén

El municipio de Neuquén comenzó las tratativas con YPF gas para la implementación de la entrega de unos 2.000 envases de 10 kilos que se distribuirán a familias de escasos recursos que no tienen acceso al servicio de red.

El municipio abandonó el mutismo que impuso desde el 16 de junio, cuando en una ajustada votación, en el Deliberante salió la aprobación del conocido proyecto de la provisión de garrafas (a cargo del municipio) para familias sin acceso al gas de la red.

Una iniciativa similar del FIT se había sancionado antes de la pandemia, pero el entonces intendente Horacio Quiroga la vetó.

“La idea de Mariano (Gaido) siempre fue no vetar las ordenanzas. No la va a vetar” definió el secretario de Turismo y Desarrollo Social de la comuna, Diego Cayol.

El funcionario aseguró que la ordenanza entrará en vigencia cuando se publique en el boletín oficial y que mientras cumplen el paso legal, se inició un contacto con la empresa YPF gas para la compra de envases.

“YPF gas está verificando la disponibilidad y luego veremos de iniciar la compra en comodato”, indicó Cayol.

Según el funcionario, se establecerá un mecanismo a través de las vecinales para la distribución de los envases, previa verificación de que las personas que accedan al programa de garrafas, sea una familia sin acceso a la red de gas y que carezca del dispositivo para el gas envasado.

La norma aprobada el 16 de junio no fija el mecanismo de puesta en marcha de las garrafas municipales en préstamo ni cómo será la distribución.

Dice que el municipio debe adquirir 2.000 garrafas por año para proveer en préstamo a las familias que no tienen acceso y ordena a la comuna a colaborar con la logística de distribución en la capital neuquina, por que sólo realizan la tarea 2 camiones garraferos.

Las organizaciones intermedias y las vinculadas a la izquierda que impulsaron la sanción de la ordenanza de las garrafas se movilizaron esta semana en busca de una reunión con el Ejecutivo para sugerir modos de acción.

También levantaron firmas para que no se vete. “Estuvimos más de dos horas afuera del municipio del oeste y casi ni nos recibieron la nota para un pedido de audiencia. Nos dicen que no se va a vetar, pero así como se comportan, parece que la van a estirar lo máximo posible para no ponerla en marcha”, dijo el concejal del FIT, César Parra.