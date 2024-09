¿Cómo se conforma la tarifa eléctrica en Río Negro? Crean una mesa institucional para sumar transparencia

Luego de varios meses con tensos cruces, protestas públicas y acciones judiciales, cinco actores determinantes del sistema eléctrico de Río Negro formaron una mesa institucional, con el objetivo de sumar transparencia sobre las tarifas que se pagan en la provincia.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), la empresa distribuidora Edersa, la Federación de Entidades Empresarias (FEERN), la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI) y la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de Roca (CAIC) serán los protagonistas de este nuevo espacio, creado oficialmente la semana pasada.

Después de una reunión inicial realizada en Roca, el EPRE dictó la Resolución 279/24, donde destaca el interés por generar un “espacio de consulta y diálogo entre los diferentes actores del sistema eléctrico».

Allí se resalta también que las asociaciones que representan los intereses de los usuarios “plantearon la inquietud de ampliar el conocimiento sobre la red eléctrica, las obligaciones y derechos vinculados a cada nivel de tensión de la misma, particularmente sobre el tema inversiones e instalaciones”.

Otro de los requerimientos de las instituciones fue el de ampliar la información sobre los costos de abastecimiento.

“El objetivo principal de la mesa, es analizar las principales variables que inciden en la Tarifa, y buscar obtener una tarifa justa y razonable”, detallaron desde la CAIC, cuyas oficinas en el centro de Roca sirvieron para el primer encuentro, realizado el 30 de agosto.

El presidente de esa entidad, Miguel Grasso, amplió ese concepto indicando que “la idea central es ver de qué manera se define la tarifa, porque es algo que nunca se sabe. Edersa dice que el escenario no es rentable. Para nosotros es más que rentable. Pero estamos hablando en el aire. Hasta que no tengamos todos los números no se pueden sacar conclusiones definitivas”.

El dirigente aclaró que esta instancia de diálogo formal no significa que dejarán la vía judicial del reclamo contra los últimos aumentos autorizados por el EPRE a la compañía distribuidora. Incluso mencionó que llevarían al Juzgado Contencioso Administrativo de Roca firmas de vecinos que apoyan los amparos presentados días atrás, que fueron rechazados ayer en primera instancia.

La resolución del EPRE también aclara que otras entidades o grupos que deseen sumarse a la mesa pueden solicitarlo abiertamente.