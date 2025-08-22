Cómo votaron los senadores de Neuquén y Río Negro la emergencia pediátrica y de residencias médicas

En la madrugada, el Senado convirtió en ley el proyecto que declara la emergencia en pediatría por 62 votos afirmativos y ocho negativos, dando así otro duro revés para el gobierno del presidente Javier Milei. Cómo votaron los senadores de Neuquén y Río Negro.

En el caso neuquino, la senadora Lucila Crexell (Juntos por el Cambio) votó a favor. Mientras que los otros dos senadores Oscar Parrili y Silvia Sapag (Unidad Ciudadana) también acompañaron la iniciativa.

Cómo votaron los senadores de Río Negro

Los senadores Claudio Martín Doñate, Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana) y Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) votaron a favor de la emergencia pediátrica y de residencias médicas.

Qué dice la ley sobre emergencia pediátrica que aprobó el Senado

Con Noticias Argentinas

La iniciativa encontró adhesiones en los bloques Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y bloques provinciales. El rechazo fue propiciado por La Libertad Avanza y los senadores Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero del PRO.

El dictamen con luz verde del Congreso fija que las autoridades deberán garantizar “el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica y proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes”.

Otro punto clave es que se exhorta al Ministerio de Salud a efectuar “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales”.

“Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos. La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”, consignó el despacho.

También exime al personal de salud del pago de ganancias cuando desempeñan “actividades críticas, horas extras y/o guardias”.

Además, dispone que el Poder Ejecutivo reasignará partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias.