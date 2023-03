Con cambios, aprobaron la pantalla que se usará para las elecciones en Neuquén

La jueza electoral Alejandra Bozzano aprobó hoy el diseño de pantalla que llevará la Boleta Única Electrónica en las elecciones del 16 de abril en Neuquén. La magistrada finalmente aceptó agrandar las fotografías de los candidatos, como habían solicitado casi la totalidad de los partidos, pero no hizo lugar a otros requerimientos como la ampliación del logo que planteó el Movimiento Popular Neuquino.

Esta mañana comunicó la resolución, tras analizar los pedidos que habían hecho las agrupaciones que participaron el lunes de la audiencia de pantalla.

Al primero que accedió Bozzano fue al planteo de agrandar las caritas de los candidatos. «De veintidós agrupaciones que hicieron uso de la palabra 19 solicitaron que los logos y las fotografías se vean mas grandes en la pantalla, por lo que corresponde hacer lugar a la petición».

Añadió que, para poder hacerlo, «deberán achicarse las letras de candidaturas y nombre de los candidatos a un tamaño que no supere el 20% de la pantalla». «El resto de la pantalla deberá contener en el tramo superior los datos partidarios y en el central las fotos de los candidatos/as y en cuanto a la distribución de dicho espacio (80% de la pantalla) tomar en consideración la existencia de partidos con nombres largos, que ocupan mas de una línea a lo que se agrega la petición de agrandar también la lista».

En cambio, evaluó que «la pretensión de incorporar mayor cantidad de fotos en la pantalla resulta contradictorio con la ampliación del tamaño de fotos y logos partidarios». Esto porque varios partidos, incluyendo el sector de Marcos Koopmann y el de Rolando Figueroa, habían pedido que las fotos de las candidatas a vice estuvieran también en en diseño.

En el voto por categoría se verá el logo partidario (si lo hubiera) y la foto del primer candidato. Foto: Florencia Salto.

La jueza resolvió que puedan estar cuando el elector elija votar «por categoría» y cuando se despliega, sobre el final, la pantalla de «confirmación» del voto.

Respecto de la ampliación del logo que solicitó el MPN, que buscaba que abarque tres tercios de la pantalla en vertical, la jueza no lo convalidó. «Modificaría totalmente el diseño que se viene aprobando para esta jurisdicción desde el inicio del uso de BUE, por lo que no he de hacer lugar», indicó.

La pantalla en Neuquén y Centenario

Una de las polémicas que se habían generado en la audiencia del lunes había estado motivada por las pantallas que verán los electores que voten en Neuquén capital y Centenario.

En esas ciudades, por disposición de sus Cartas Orgánicas, no pueden «pegarse» las boletas de las categorías municipales con las provinciales, aún cuando coincidan los comicios en la misma fecha. Por ese motivo, desde la justicia electoral se resolvió que primero se elijan los candidatos para los cargos de gobernador y diputados y, luego de ello, se visualicen las opciones de intendente y concejales.

El problema que plantearon algunos partidos fue que, si el elector elegía en la categoría provincial votar por lista completa, también quedaba obligado a hacerlo en la categoría municipal.

Bozzano finalmente rechazó la petición que se había hecho para se añadiera una pantalla intermedia a posteriori de la elección de cargos provinciales para que vuelva a ofrecer la opción de votar por lista completa o por categoría para cargos municipales.

«Atendiendo las oposiciones vertidas en la audiencia por algunas agrupaciones que han planteado que los electores podrían entender que su elección anterior no fue tomada en cuenta, corresponde rechazar la pretensión», resolvió.