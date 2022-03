Conflicto gremial en Río Negro: se abre las paritarias y el Gobierno evalúa mejoras

Una suba mayor a la oferta inicial del 21% o, con menos posibilidades, un plazo menor en su aplicación son las opciones en estudio en el gobierno provincial para sus correcciones en las negociaciones salariales de hoy con los gremios estatales.

Unter y ATE, que rechazaron la propuesta, están expectantes y confían que los funcionarios concurrirán con una oferta mejorada esta mañana al Consejo de la Función Pública y la paritaria docente.

UPCN participará cuando aún no oficializó su postura ante el 21%, en cuatro meses. Su conducción entendió que no era suficiente pero dejó el posicionamiento definitivo a una consulta directa a los afiliados. El resultado, que no se informó, formará parte seguramente de la determinación que UPCN asuma esta tarde.

Ayer, la gobernadora Arabela Carreras llegó a Viedma y algunas variantes en análisis tomaron cuerpo como corrección al ofrecimiento inicial ya que fue considerado insuficiente y rechazado con un paro de 48 horas por ATE y Unter en el inicio del ciclo escolar.

Economía sostiene que la estrechez financiera en el segundo bimestre no permite demasiadas modificaciones, puntualmente adelantar los aumentos programados en la propuesta del 21%, que prevé un 6% para las remuneraciones de marzo, un 4% en abril, un 6% en mayo y un 5% en junio.

Carreras acepta esa argumentación y, en ese sentido, no cree en la anticipación de esos incrementos o, por lo menos, no aplicar grandes variaciones.

Ese punto formó parte del inicial análisis técnico ya que ATE y Unter reclamaron esos cambios, a partir que la inflación de enero llegó al 3,9% y que febrero también rondará esa cifra, cuyo dato oficial se conocerá esta tarde.

Frente a los reparos de Economía, los diseños se direccionaron en mejoras salariales ligadas a otros conceptos o, directamente, un incremento del porcentaje del semestre.

El periodo también ingresará en debate porque los gremios insistirán en entendimientos de menores duraciones.

“Vamos a requerir que las paritarias permanezcan abiertas”, adelantó ayer la titular de Unter, Sandra Schieroni frente a las oscilaciones inflacionarias.

Anoche, en los últimos ensayos, Carreras se mostraba dispuesta para habilitar ciertas mejoras en la negociación y facilitar alguna salida en el conflicto con los sindicatos. Esa evaluación seguirá esta mañana con sus funcionarios , previendo que las paritarias serán desde las 10.

Se prevé, además, un punto de rispidez en los descuentos de los días de paro, con mayor incidencia en los docentes por su alto acatamiento. En el encuentro previo en Cipolletti, Schieroni adelantó a la ministra de Educación, Mercedes Jara que el gremio requería, además de los otros reclamos previos, que esas quitas anunciadas no se cumplan.

En ese sentido, la titular de la cartera educativa concurrirá a la paritaria docente sin ninguna opción distinta al descuento de las “jornadas no trabajadas”. Ya se admite que esta discusión será el gran obstáculo de la etapa que se reabrirá hoy.