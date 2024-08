Congreso: tras una semana catastrófica para el Gobierno, se rearma el mapa político

Javier Milei sufrió tres derrotas parlamentarias en apenas tres días. Entre el martes y jueves de la semana pasada, La Libertad Avanza perdió el control de la Comisión Bicameral de Inteligencia; la oposición, con el PRO incluido, rechazó el polémico DNU de la SIDE en Diputados. Y, como frutilla del postre, los libertarios sufrieron una dura derrota en el Senado, con la sanción de la nueva fórmula previsional. Llegó el momento de barajar y dar de nuevo.

La sesión del miércoles en Diputados fue un antes y un después para los libertarios: el PRO ya no será el “aliado incondicional” que supo ser. ¿Qué fue lo que pasó?

Al filo del inicio del debate convocado por Encuentro Federal, la Coalición Cívica y un sector de la UCR, Mauricio Macri ordenó que sus laderos bajaran al recinto, habilitaran el quórum y rechazaran el DNU que amplió los fondos reservados de la SIDE en $100.000 millones. Con la jugada, el calabrés le declaró la guerra al asesor todo terreno de Milei, Santiago Caputo, quien se resiste a entregarle parte del gobierno al PRO.

Al día siguiente, en el Senado, los amarillos quedaron ubicados del otro lado del tablero al momento de la votación de la fórmula previsional que Milei vetará. En tándem con el resto de la oposición, acompañaron la media sanción. De todas formas, la lógica no fue la misma que en Diputados: en la votación en particular, los amarillos, salvo Guadalupe Tagliaferri, rechazaron los mismos artículos que el Gobierno rechazaba. En esta ocasión, los senadores prefirieron no votar “en contra de los jubilados” en lugar de acompañar a Milei.

Como fuere, las dos sesiones pusieron en evidencia que habrá que reescribir el mapa político. Las alianzas que existían hasta hace poco, ya no existen. La grieta K-Anti K, tampoco. Quedaron en la misma vereda el PRO y Unión por la Patria en ambas votaciones.

Pero el mapa a trazar tampoco es lineal. No se abrió –al menos no delo todo—una grieta Milei-anti Milei. Por caso, el martes, al momento de encumbrar al radical Martín Lousteau al frente de la bicameral de Inteligencia, el economista apenas cosechó la adhesión de UP. Y ni hablar del pliego del juez Ariel Lijo: UP y LLA podrían acompañar su candidatura a la Corte Suprema, dejando en la vereda de enfrente al PRO.

La conclusión, al menos por ahora, es que las alianzas que se produjeron durante el primer tramo del gobierno de Milei quedaron en suspenso. Y, al menos por ahora, los reagrupamientos de las fuerzas serán proyecto por proyecto.

Implosión libertaria: el caso Arrieta y la votación de Lijo

En medio de las turbulencias parlamentarias, los bloques de LLA en Diputados y el Senado tampoco pasan por su mejor momento. Las réplicas del terremoto Ezeiza continúan. La semana pasada, Lourdes Arrieta, una de las diputadas que se fotografió con los represores, apuntó directamente contra Martín Menem como uno de los responsables del tour. Fue durante la comisión de Peticiones, en la que se debatía qué medida tomar ante el hecho que desató la polémica. Al mismo tiempo, la mendocina presentó una denuncia judicial. El vaso rebasó.

La mendocina recibió fuertes reproches por parte de sus compañeros de bloque en una reunión a puertas cerradas, que derivó en otra denuncia por parte de la diputada: esta vez, contra su compañero de bloque, Nicolás Mayoraz, por violencia de género. El escándalo trascendió y los rumores de expulsión de la mendocina crecen. Mañana, los diputados se reunirán para tomar la decisión final.

Mientras tanto, en el Senado, el formoseño Francisco Paoltroni se resiste a acompañar el pliego de Ariel Lijo y apunta directamente contra Santiago Caputo. Pidió su cabeza luego de acusarlo de persuadir al magistrado para que lo candidateara para la Corte. En esta pelea se lo ve alineado con la vice, Victoria Villarruel, quien tampoco avala al magistrado.