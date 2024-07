Crecen las diferencias entre Javier Milei y Victoria Villarruel: cuál es el rol de Karina Milei

Pese a los intentos por disimular las diferencias que arrastran desde el inicio de la gestión, ya es un hecho el enfrentamiento entre el presidente Javier Milei y la vicepresidente Victoria Villarruel, choque en el que la influyente Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, también juega un papel protagónico.

Con agendas políticas propias, los caminos se fueron separando y el conflicto diplomático con Francia dejó expuesta la crisis interna. “No han hablado estos días”, reconoció hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En este contexto de conflicto en el Gobierno, Milei viajará este miércoles a la noche a Francia junto a su hermana para asistir a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos.

La visita de Milei a París estuvo en duda. Villarruel publicó un tuit el 17 de julio en defensa del futbolista de la Selección, Enzo Fernández, cuestionado por transmitir en las redes un festejo que incluyó conceptos racistas y homofóbicos contra futbolistas franceses, del que luego pidió disculpas.

Qué fue lo que dijo Victoria Villarruel

“Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha”, “Argentina es un país soberano y libre, nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda”, “Enzo, yo te banco”, fueron algunos de los conceptos expresados por Villarruel.

Karina Milei debió ir a la embajada de Francia para aclarar y tomar distancia de la posición de la vicepresidenta Villarruel. La Secretaria General le explicó al embajador Romain Nadal que los dichos de Villarruel “no representan la posición del Gobierno”.

El conflicto fue admitido por Milei en una reciente entrevista con Alejandro Fantino.

–No fue un tuit feliz; digo, porque las cuestiones deportivas tenés que ir por el lado deportivo y no podés generar un quilombo institucional en términos diplomáticos; pero, bueno, ya está, ya se arregló; lo arregló Kari-, contó Milei.

-¿Estaban calientes los franceses?

-Sí-, admitió el Presidente.

La respuesta de Villarruel fue resaltar el controvertido tuit en su cuenta personal de la red social X. Lejos de borrarlo, no expresó ningún arrepentimiento sobre el mensaje que provocó un “quilombo institucional en términos diplomáticos”, según definición de Milei.

“Villarruel no es obsecuente y está mal ir en contra de ella. No hay nada más alejado de las ideas liberales”, dijo hoy a Radio Splendid el senador nacional Francisco Paoltroni. Antes había criticado las acciones diplomáticas de Karina Milei en la embajada francesa: “desautorizar a la vicepresidenta está mal”, sostuvo.

Adorni dijo que el conflicto como una «pavada»

Pese a que el vocero presidencial Adorni calificó hoy como “pavada” al episodio, en Casa Rosada se sabe que la relación del presidente y su vice está deteriorada y algunos ven en Karina Milei las razones del enfrentamiento.

Una entrevista de marzo pasado del periodista Joni Viale a Villarruel ya se había asomado al conflicto:

-¿Con Karina cómo te llevás?

-Karina tiene mucho carácter, y yo también. Las dos queremos a Javier. Es brava.

-Pero vos también.

-Sí. Somos parecidas en algunas cosas y en otras, no. Y en el medio está Javier. Pobre jamoncito…

El mismo Joni Viale, un periodista muy cercano al Presidente al punto de haberlo visitado a la Residencia de Olivos, el que por estas horas blanqueó el conflicto: “Una fuente cercana al Presidente me dijo: ‘Está todo roto; Victoria ya no es parte del Gobierno; sigue por una cuestión institucional’. Milei no la puede echar, la quiere echar pero no puede porque la votó la gente”, resumió Viale en el canal TN.

Pese a minimizar el episodio, el vocero Adorni comentó hoy que Milei “no habló estos días con la Vicepresidenta”; y fuentes del Senado ligadas a Villarruel lo confirmaron a este diario.

Las giras por el interior de Victoria Villarruel

La agenda de Villarruel es completamente distinta a la de Milei. Por de pronto, no integra el partido La Libertad Avanza, que Karina Milei está organizando a nivel nacional. Mientras el Presidente emprende su viaje número 12 al exterior, la vice encara giras por el interior del país, en lo que parece ser un plan de armado político propio. Villarruel pasó el fin de semana en Catamarca, invitada por el gobernador peronista (dialoguista), Raúl Jalil, para asistir a la Fiesta del Poncho.

“Enamorada de la Argentina. Recorrer sus pueblos, hablar con la gente, conocer nuestras tradiciones, abrazar compatriotas y difundir las actividades productivas, el turismo y el trabajo silencioso de muchos argentinos. Escuchar las penurias, compartir las dificultades, ¡gracias Catamarca por recibirme con los brazos abiertos! ¡Todo por Argentina!”, publicó Villarruel en las redes. Un mensaje diferente y alejado de los apuntes de viaje de Milei, mayormente enfocados en la teoría económica.

El despliegue territorial de Villarruel no pasa desapercibido para el grupo íntimo de Milei. La última encuesta de la Universidad de San Andrés indicó que la vicepresidenta alcanzó el podio entre las figuras políticas con mejor imagen positiva (43%), junto al presidente Mileiy la ministra Patricia Bullrich,líderes con el 45% de aceptación. Pero Villarruel, según este trabajo, “es la única figura política con mejor diferencial entre imagen positiva y negativa”.

La crisis del oficialismo es especialmente seguida desde el macrismo. Mauricio Macri, tras consolidar su poder dentro del PRO desplazando a Patricia Bullrich, está expectante de la interna libertaria: trascendió que instruyó a sus legisladores para que arrimen al PRO a los diputados y senadores libertarios críticos con el manejo personalista de Karina Milei. En el macrismo ven posible firmar una alianza “táctica” con Villarruel para diferenciarse del armado político de los hermanos Milei, con miras a las elecciones legislativas de medio término.

Hoy se suspendió la reunión de gabinete, a la que suele asistir Villarruel, lo que alimentó las versiones de internas. Milei viajará mañana a París; esta noche, adelantó Adorni, asistirá al Teatro Colón para ver ópera. El domingo próximo, apenas regresado de París, Milei hablará en la inauguración formal de La Rural. Lo espera un auditorio expectante por una devaluación y por noticias que aliente a sacar las cosechas de los silos. También se aguarda un posible cruce con Victoria Villarruel. La última vez que se vieron fue en el desfile militar del 9 de Julio, cuando compartieron el palco y una foto subidos a un tanque de guerra.