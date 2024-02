Cristina Kirchner cumple 71 años: «Bravura es mi madre», definió Florencia con una foto inédita

"Y bravura es mi madre, que cumpleaños. Me hubiese devorado que no esté", escribió Florencia Kirchner para celebrar el cumpleaños de su madre, Cristina Fernández. (Instagram)

Cristina Fernández de Kirchner cumple 71 años este lunes. La expresidenta nació el 19 de febrero de 1953. Su día comenzó, al menos en el ámbito político, con una crítica al presidente Javier Milei por los niveles de pobreza después de la publicación del informe de la UCA. Además, Florencia Kirchner publicó una foto inédita con su mamá y una dedicación especial.

Cristina Kirchner fue presidenta entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015. Ocupó la vicepresidencia, con Alberto Fernández como presidente, entre el 10 de diciembre de 2019 y el 10 de diciembre de 2023.

Además, fue diputada provincial de Santa Cruz (1989-1995), primera dama de la Nación (2003-2007), diputada y senadora nacional en representación de las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires.

Se casó en 1975 con Néstor Kirchner, de quien enviudó en 2010. Tuvieron dos hijos: Máximo y Florencia, quienes respectivamente le dieron dos nietos, Néstor Iván Kirchner y Helena Vaca Narvaja Kirchner.

Uno de los momentos más importantes de su historia fue el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre del 2022. Fernando Sabag Montiel aprovechó la multitud de personas que se reunían a diario afuera de la casa de la expresidenta para manifestarle su apoyo. El agresor gatilló a poca distancia de la cabeza de Cristina Kirchner, pero por una falla técnica el arma no disparó.

El cumpleaños de la líder del kirchnerismo fue acompañado en las redes con publicaciones unidas por el hashtag #CristinaCumple.

Pero su hija, Florencia, la homenajeó con una foto inédita y el siguiente texto: «Me conmueve, porque estabas mirando a Padre y yo debería entender muy poco del montón que se te armaba expulsando así desde la mirada. Hoy, cuando creo verlo por ahí en sus actos Justos, también tengo el montón y me tengo que mover del asco terrenal, pensar, andar bravo. Y bravura es mi madre, que cumpleaños. Me hubiese devorado que no esté (da escalofríos todo lo que se puede decir literal)».

Cristina Cumple: los saludos por el cumpleaños de la expresidenta

Cumple la elegida del pueblo, la que tiene su amor, la que el pueblo no olvida.

Cumple la elegida del pueblo, la que tiene su amor, la que el pueblo no olvida.

Cómo siempre #CristinaCumple✌🏻❤️ — Martin Doñate (@martindonate) February 19, 2024

¡Feliz cumpleaños, @CFKArgentina!



¡Feliz cumpleaños, @CFKArgentina!

Gracias por enseñarnos que con coraje y decisión política se puede transformar la vida del pueblo.#CristinaCumple — Axel Kicillof (@Kicillofok) February 19, 2024

El pueblo nunca abandona a quienes se la juegan por él. Tu entrega y amor por la Patria son inalterables. Siempre con la historia, con perseverancia, con acción, con militancia y con mucho coraje.



Feliz cumpleaños presidenta de corazones. #CristinaCumple 💙 pic.twitter.com/7IfthVmASm — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) February 19, 2024