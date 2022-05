Cristina recordó el aniversario de la asunción de Néstor Kirchner

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, recordó hoy el aniversario de la asunción de Néstor Kirchner al cumplirse el 19º aniversario de esa jornada del 25 de mayo de 2003.

«A 19 años de aquel 25 de Mayo quiero compartir con ustedes el recuerdo más conmovedor y exacto de Néstor Kirchner, el militante que llegó a Presidente«, publicó esta mañana la titular del Senado en su cuenta de Twitter junto a un video con imágenes y fragmentos de discurso del expresidente.

«Nos tocó asumir la responsabilidad de asumir la conducción de la Argentina siendo el Presidente menos votado de la historia porque el que tenía que haber ido a segunda vuelta, lo único que le importaba era su destino y nos dejó el país en llamas en nuestras manos», afirmaba el exmandatario, en referencia a Carlos Menem.

A 19 años de aquel 25 de Mayo quiero compartir con ustedes el recuerdo más conmovedor y exacto de Néstor Kirchner, el militante que llegó a Presidente. pic.twitter.com/gRVBW37Int — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 25, 2022

Luego, en el video se escucha la voz en off de Kirchner con imágenes de aquel día, donde hace referencia al «60 por ciento de pobreza, 26 por ciento de desocupación, casi 30 por ciento de indigencia», que recibió cuando asumió el Gobierno, y enfatizó: «Nuestros hermanos estaban con los brazos caídos. Parecía que la Argentina se derrumbaba pero con la fuerza de nuestro pueblo empezamos la reconstrucción».

«Estábamos acosados por deudas, por sectores del privilegio que no querían dar un paso atrás. Estábamos acosados por aquellos que querían hacer los que los grandes grupos querían hacer«, aseguró el expresidente en ese mensaje.

Y añadió: «Nos pusimos firmes, le dije ‘chau al Fondo Monetario’. Para nosotros una locura era seguir haciendo las políticas del Fondo, llevando a los niveles que las llevó».

«Dicen que peleo mucho, pero no es que me peleo mucho, es que negocio poco con ciertos intereses. Hay algunos intereses que me quieren ver de rodillas y yo voy a cumplir el juramento ante el pueblo argentino: siempre de pie, siempre luchando por la Patria», concluyó.

Kirchner obtuvo el 22,24 por ciento de los votos en la primera vuelta electoral celebrada el 27 de abril de 2003, por detrás de la lista encabezada por el expresidente Carlos Menem, quien pese a haberse impuesto en esos comicios con el 25,45 por ciento de los votos, desistió de competir en segunda vuelta.

De esta forma, se consagró como triunfadora la fórmula del Frente para la Victoria que integraban con el entonces gobernador de Santa Cruz con Daniel Scioli.