Cuáles son los ejes de la gestión de Mary Carrizo a cargo de la Jefatura de la Policía de Río Negro

Mary Carmen Carrizo es la primera mujer en la historia en llegar al máximo cargo de la Jefatura de la Policía de Río Negro. El domingo asumió tras un acto que se realizó en la Escuela de Cadetes de viedma con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck. Habló de dos ejes centrales en el inicio de la gestión, además de las sensaciones tras la asunción.

«Cargada de emociones, satisfecha y orgullosa. Tengo mucho trabajo por delante, pero tengo un lindo grupo de trabajo que me va a acompañar», deslizó Carrizo.

Integró la Plana Mayor de la Policía como directora general de Investigaciones judiciales y fue jefa de las regionales Cuarta y Sexta. Realizó capacitaciones en el exterior y cuenta con experiencia de trabajo junto al FBI. Se destaca su vínculo laboral con el Ministerio Público Fiscal, y en la creación y fortalecimiento de la Comisaría de la Familia, donde además fue Jefa. También fue directora de la Escuela de Cadetes de Viedma.

Sobre su larga trayectoria en la Policía de Río Negro, Carrizo aseguró que «es una historia larga de inclusión, de trayectoria, una historia larga de hacerse lugar. Lo cuento siempre, cuando ingresé a la escuela de cadetes, la bandera de ceremonia, en ese momento por más que tuviera los mejores promedios, no le permitía a la mujer portar la bandera. Las cosas cambiaron y se trata de ganar derechos como es mi puesto hoy de poder desarrollar y ocupar el lugar que tantos anhelan».

Agregó que «si me pongo a pensar si en algún momento soñé ser Jefa de la Policía, casi que te digo que no. Porque naturalmente la institución hacía que una no pensara en ocupar ese lugar».

En este inicio de gestión, la nueva Jefa de la Policía de Río Negro destacó dos ejes.

Uno de ellos será las reuniones con el personal de la Jefatura. «El gobernador me dio un puntapié importante que es el acompañamiento, escuchar al personal sobre las necesidades que tengan, capacitaciones, renovar saberes. En las prácticas la Ley del Personal y los reglamentos internos», detalló.

Por otra parte, habrá un segundo eje en la inmediatez de este inicio de la gestión policial y afirmó que será «trabajar mucho en la seguridad ciudadana con los municipios. Sobre esos ejes vamos comenzar rápidamente en esta semana y mucho vínculo con los Municipios para poder abordar los problemas que tenemos a nivel provincial».