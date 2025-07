Cumbre del Mercosur: Lula Da Silva visitará a Cristina Kirchner, pero otro presidente no tiene «pensado» hacerlo

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, se convertirá este jueves en el primer jefe de Estado en visitar a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria. El encuentro se dará en medio de la cumbre del Mercosur. Mientras tanto, Javier Milei no aparece en su agenda. Por su parte, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, expresó que no tiene «pensado» visitar a la expresidenta.

Lula da Silva y Javier Milei sin señales de una mejor relación

La llegada de Lula no está exenta de tensión para el Gobierno, no sólo por la visita a Fernández de Kirchner sino por la conflictiva relación entre Milei y el mandatario del principal socio comercial de la Argentina.

Los cortocircuitos entre ambos presidentes no se reflejaron únicamente en los ataques verbales de Milei, quien calificó públicamente a su par brasileño de “corrupto” y “comunista”, sino en la ausencia de una reunión bilateral durante la visita del libertario a Brasil el año pasado, cuando viajó para una cumbre de ultraderecha y sólo mantuvo un encuentro con el ex presidente Jair Bolsonaro.

Javier Milei calificó públicamente a Lula Da Silva de «corrupto» y «comunista». Foto Archivo.

Dentro de este cruce, no sorprende el pase de factura del líder del PT, que no tiene previsto mantener un encuentro a solas con Milei en el marco del Mercosur y, además, se entrevistará con la principal adversaria política de la administración libertaria.

Con esa visita, Lula no solo rompe el aislamiento que atraviesa la ex jefa de Estado desde su condena, sino que también deja un claro mensaje regional: el mapa de las lealtades políticas en América del Sur sigue cruzado por afinidades ideológicas que trascienden los cargos y las coyunturas.

La advertencia del presidente de Uruguay sobre la condena a Cristina Kirchner

Por su parte, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, dijo que no visitará a Cristina Kirchner durante su estadía en Buenos Aires. La ex mandataria cumple su condena por la causa Vialidad en el barrio Constitución. «No he pensado en eso. No está en mis planes», expresó Orsi.

Yamandú Orsi se impuso en las últimas elecciones presidenciales ante Álvaro Delgado.

A su vez, agregó que: «No ayuda a nadie que me meta en temas de otros países». Pero advirtió que América Latina debe prestar atención al «cuidado de las institución» dado que hay una «judicialización de la política y una politización de la Justicia».

Por otro lado, afirmó que Uruguay y Argentina mantienen una «muy buena relación«. Respecto a su relación con Milei, indicó que: «La relación con las personas, entre nosotros, es normal».