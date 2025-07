Darío Martínez renunció a la presidencia del PJ de Neuquén y no será candidato en octubre

Un día después de la foto que mostró la «unidad» en Fuerza Patria, el diputado provincial Darío Martínez renunció este martes a la presidencia del PJ de Neuquén argumentando que la decisión de las demás fuerzas es no hacer una interna para definir a los candidatos de octubre. También adelantó que no integrará ninguna lista y que acompañará como «militante».

A través de un comunicado de prensa, el dirigente afirmó que su propuesta había sido la convocatoria a elecciones internas conjuntas, como había sido la posición mayoritaria del partido y el mandato del Congreso Provincial. «Expliqué que esta herramienta de selección no es caprichosa, sino que, por el contrario, moviliza a la militancia y dirigencia de las organizaciones participantes», sostuvo.

Pero afirmó que, «para la mayoría de las demás fuerzas políticas, no es necesario llevar adelante un proceso electoral como el que propusimos, razón por la cual no será la forma de establecer las candidaturas».

Según Martínez, esa diferencia es la que lo hace dar un paso en la presidencia del PJ, para no ser «un obstáculo» en la unidad y conformación de Fuerza Patria en las elecciones del 26 de octubre.

«No seré candidato»

«Coherente con mi posición y el mandato que me dio el Congreso peronista, he decidido renunciar a la presidencia del Partido Justicialista para no entorpecer el proceso de decisiones que se deben tomar para formalizar Fuerza Patria, a la que respaldaré como militante», aseguró el diputado.

Y aclaró: «Por lo mismo, tampoco seré candidato a ningún cargo en esta elección nacional ya que el mecanismo de selección no ha podido ser el que el órgano máximo de mi partido resolvió».

Según había adelantado días atrás a Diario RÍO NEGRO, su objetivo era llamar a internas el 10 de agosto, a siete días del plazo para presentar candidaturas.

El riesgo de octubre

Martínez, al igual que el resto de la conducción del PJ, tiene su mandato prorrogado hasta el año que viene. En el Congreso que se realizó en mayo en Zapala, y que terminó con polémica e impugnaciones, se había resuelto llamar a elecciones internas para renovar la conducción en marzo del 2026.

El kirchnerismo pone en juego en esta elección tres bancas en Neuquén: las de Oscar Parrilli y Silvia Sapag en el Senado y la de Tanya Bertoldi en Diputados. Si no hace una buena elección en octubre, podría quedarse sin renovar ningún escaño.