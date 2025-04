David Schlereth sobre su pase a La Libertad Avanza: «No me siento cómodo en el PRO»

El exdiputado nacional David Schlereth afirmó que se desafilió del PRO tras su acercamiento al gobierno de Rolando Figueroa y que se acercó a La Libertad Avanza porque lo representa más. En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, se refirió a una eventual candidatura para las elecciones legislativas de este año y su rol desde que dejó la función pública.

«Creo seguir estando, desde el punto de vista de las ideas, en el mismo lugar. El partido en Neuquén ha tomado la decisión tácita, porque no es orgánica, de participar de un espacio en el que decidí no estar», dijo sobre el PRO.

Su desafiliación se concretó en los primeros meses del año y, en paralelo, confirmó su participación en las filas de La Libertad Avanza junto a la diputada Nadia Márquez.

El también exconcejal de Neuquén explicó que tomó la decisión «luego de haber esperado un tiempo y tener algunas charlas» y que el sector libertario lo representa más «y le ha generado a muchos ciudadanos la expectativa de salir de un lugar donde estuvimos estancados mucho tiempo».

«El PRO hoy está absolutamente alineado y trabajando en el frente electoral que el gobernador ha planteado a los neuquinos y yo no me siento cómodo ahí. No creo que pueda aportar mis ideas desde ese lugar y sí desde LLA», aseguró.

«No fue fácil, no fue de un día para otro, pero sí fue después de haber agotado las instancias», sostuvo.

David Schlereth, ¿candidato?

Justificó sobre el cambio que «los partidos terminan siendo instrumentos, necesarios, indispensables, pero creo que sobre los partidos deberían prevalecer las ideas, qué pienso, sobre qué ideas me siento más cómodo».

Respecto de su alejamiento de los cargos públicos, indicó que «fue una decisión personal tomar distancia» pero que no dejó de participar. De hecho, coordinó la campaña a presidenta de Patricia Bullrich en el 2023. «Siempre vinculado a ella, a su equipo de trabajo», afirmó.

Consultado sobre si será candidato en estas legislativas, contestó: «No te puedo responder porque no lo sé», aunque dejó abierta la puerta.

David Schlereth y la marcha de jubilados

Schlereth opinó sobre la situación de los jubilados y la represión de las últimas marchas. Consideró que es una situación que el Estado «debe dar respuesta» y que se debería ir hacia un sistema «mixto».

«El Estado tiene que dar una respuesta, pero tiene que ser la posible y una que no transgreda la situación de otros jubilados que sí aportaron», evaluó.

«La marcha de los jubilados dejó de ser de los jubilados. Nunca pasó nada de lo que empezó a pasar cuando vinieron estos salvajes, estos delincuentes. Hay que separar lo que sucedió en las marchas, yo estoy muy de acuerdo con que tenemos que abandonar el desorden, la anarquía que se vivía en las calles», dijo el exdiputado.