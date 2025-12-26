Definieron la empresa que retomará la millonaria obra para evitar el anegamiento en un sector de Cutral Co

La continuidad de la obra pluvioaluvional que permitirá evitar el anegamiento de la zona céntrica y los barrios situados al sur de la Ruta 22, en Cutral Co fue confirmada. Fueron tres las empresas que se presentaron a la licitación nacional que realizó el municipio cutralquense y finalmente se conoció a la adjudicataria. La firma del convenio permite establecer que se ejecute en un plan de más de 330 días corridos y con un presupuesto que fue fijado en los $ 4.400 millones.

La firma entre el municipio de Cutral Co y el representante de la empresa Cocyar S.A se concretó la semana anterior y permitió confirmar la continuidad de la obra en el tramo que tendrá mayor complicación porque avanzará sobre la calle Salta y su continuidad como Río Negro– donde se encuentran las casas de vecinos y vecinas.

El intendente Ramón Rioseco se mostró muy satisfecho por haber encontrado una firma que cumplió con los requisitos y las exigencias para llevarla adelante, después del parate de la primera etapa que fue la profundización del canal «chico» y que corre paralelo a la Ruta 22. En este caso, los trastornos para los vecinos no fueron tan grandes.

El jefe comunal recordó que este proyecto fue propuesto y gestionado por su hermano y antecesor, José Rioseco, quien lo llevó ante Nación para conseguir el financiamiento teniendo en cuenta que es una obra muy onerosa.

La confirmación de su ejecución fue en 2020 en plena pandemia de coronavirus. A pesar de haber sido incluida en el plan Argentina Hace se logró el desembolso de 520 millones de pesos para la primera etapa que se inició a principios de 2022.

«Logramos con suerte terminar la mitad de la obra que fue hasta el barrio Cooperativa que la tuvimos que terminar con empresas locales”, dijo al momento de la firma el intendente Rioseco. Enseguida advirtió que empieza la etapa más compleja.

El plan de obra implica un presupuesto de $ 4.400 millones (Foto: gentileza)

«Es importante hablar con ellos porque será muy incómodo para el barrio Coooperativa y Centro Norte. No podrán entrar con el auto, habrá tierra, pero son los costos que hay que pagar para darle una respuesta definitiva a (el anegamiento de) la calle Salta”,

«Se inunda de manera constante, por eso es necesaria una obra estructural, trabajando intensamente para finalizarla lo antes posible y mejorar la situación de quienes viven en el lugar», subrayó.

Al responsable de la empresa Rubén Haag también le recordó la importancia de la obra y el compromiso con los habitantes. «El financiamiento está ahora porque es del municipio, no es de Nación ni de Provincia y hay que terminarla», mencionó. Enseguida dijo que el presupuesto es de $4.400 millones y el plazo es de 330 días corridos.

Tres empresas interesadas

El secretario de Obras Públicas, Henry Torrico brindó las especificaciones describió que hubo tres empresas interesadas. Luego se hizo el análisis completo, con la documentación técnica y legal, se revisó y se recomendó la adjudicación a la firma Cocyar.

El plan de obra indica la señalización y cateos en la zona durante enero y que, a más tardar, a fines de febrero se podrá empezar con la obra en sí. El representante de la empresa destacó que toman en cuenta la importancia que tiene este proyecto para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

«Estamos comprometidos para llevarla a cabo en término y de la mejor forma, tal cual está previsto. Nos apoyamos con áreas estratégicas. Pondremos nuestro mayor profesionalismo para llevarla a cabo», finalizó.