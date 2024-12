Depositaron el sueldo a los estatales de Neuquén y ATEN Capital denuncia irregularidades

El gobierno de la provincia de Neuquén, tal como lo había anunciado, depositó los sueldos de los haberes de diciembre a los empleados estatales. Tras el pago, ATEN Capital denunció irregularidades: «¿Otra vez nos meten la mano en el bolsillo?», dijeron.

Mientras desde Gobierno anunciaban que «los sueldos correspondientes al mes de diciembre de todos los empleados de la administración pública provincial, ya se encuentran depositados en las cuentas», desde ATEN Capital denunciaban irregularidades en los pagos.

«¿Otra vez nos meten la mano en el bolsillo? Tenemos innumerables reclamos de compañeras y compañeros que solo cobraron un cargo y el plus, pero no el doble turno», manifestaron. En otros casos solo cobraron el plus y no así los salarios.

Según denunció el gremio, incluso a algunos «no se depositó absolutamente nada».

Depositaron el sueldo a los estatales de Neuquén: así lo confirmó Gobierno

Desde Gobierno anunciaron que este sábado 28 de diciembre ya estaban depositados los «sueldos correspondientes al mes de diciembre» en las cuentas de cada agente en el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN).

Estos pagos «alcanza a los empleados del Consejo Provincial de Educación, Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados y también al sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (jubilados, pensionados y retirados)».