Despiden a un empleado municipal en Cipolletti por presentar un certificado médico «trucho»

El empleado había ingresado al municipio en enero. Foto: gentileza.

El Municipio de Cipolletti notificó el despido inmediato de un trabajador del área de Obras Públicas que había ingresado a la institución en enero pasado.

La decisión fue tomada luego de que los mecanismos de control interno detectaran que el agente presentó un certificado médico por gastroenteritis con signos de haber sido adulterado.

Tras el proceso de verificación correspondiente, el municipio confirmó la irregularidad y procedió al despido «con causa justa».

Rodrigo Buteler: «no vamos a permitir fraudes ni abusos»

Desde el Ejecutivo local enfatizaron que estas acciones forman parte de un plan de saneamiento y fiscalización de los activos municipales, asegurando que cualquier intento de engaño será sancionado con «el máximo rigor administrativo».

«En Cipolletti hay controles y decisiones firmes: no vamos a permitir fraudes ni abusos. Cuidamos los recursos de los contribuyentes», señaló el intendente Rodrigo Buteler.

La medida busca sentar un precedente sobre la conducta esperada dentro del municipio.

«Cada peso que administra el municipio proviene del esfuerzo de los vecinos, y es nuestra responsabilidad garantizar transparencia y respeto en cada área del Estado», manifestó el jefe comunal.