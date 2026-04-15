Licitarán una megaobra pluvial en Cipolletti para evitar inundaciones en tres sectores de la ciudad

La apertura de sobres será este jueves en el Centro de Arte y Exposiciones Roberto Abel. Foto: municipio de Cipolletti.

Cipolletti se prepara para un cambio histórico que dará respuesta a una de las mayores demandas de la ciudad: las calles anegadas. Con una inversión millonaria que promete transformar la infraestructura urbana de tres sectores, el municipio y la provincia realizaran la apertura de ofertas para el ambicioso proyecto de entubamiento de desagües pluviales.

El acto tendrá lugar este mañana a las 12 en el Centro de Arte y Exposiciones Roberto Abel. Se darán a conocer las propuestas de las empresas interesadas en ejecutar un plan integral que cuenta con el financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la coordinación del Departamento Provincial de Aguas (DPA).

Según indican los proyectos a los que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, «Cipolletti sufre inundaciones recurrentes por el mal funcionamiento de su red pluvial, agravado por el crecimiento urbano, la impermeabilización del suelo y la sobrecarga del Colector PII». Ante este problema, el intendente Rodrigo Buteler destacó anteriormente que esta obra «permitirá resolver problemas históricos vinculados a zanjas abiertas, inundaciones, inseguridad y acumulación de residuos».

Presupuesto oficial $3.580.863.827 es el total de inversión para la ejecución de las tres obras que tendrán un plazo de ejecución de 365 días aproximadamente.

Una de las obras más ambiciosas de Cipolletti: el entubamiento en Vélez Sarsfield

Uno de los ejes centrales de la licitación es la cuenca de la Avenida Vélez Sarsfield. Según pudo conocer este medio, esta etapa del proyecto beneficiará de manera directa a 1.500 vecinos y alcanzará a más de 3.000 beneficiarios indirectos.

Los trabajos se desarrollarán específicamente sobre la Avenida Vélez Sarsfield, en el tramo comprendido entre las calles J.F. Kennedy y la Avenida Circunvalación Presidente Juan Domingo Perón, permitiendo dar continuidad al conducto principal existente para que las aguas descarguen de forma correcta en el Colector III.

El proyecto técnico prevé la instalación de un conducto rectangular de 1,70 metros de ancho por 1,90 metros de alto. Esta dimensión es fundamental para la operatividad del sistema, ya que su altura permite que el personal pueda caminar por el interior para realizar tareas de limpieza y mantenimiento de forma segura.

La intervención en este sector se complementa con la construcción de drenes laterales diseñados para controlar el agua de la napa freática. Además, se ejecutarán nuevos cordones cuneta y sumideros para optimizar la captación del excedente superficial, contemplando también la demolición de ocho alcantarillas antiguas que actualmente limitan la fluidez del sistema. El plazo estimado para completar estos trabajos es de 12 meses.

Naciones Unidas y Paso de los Libres: más de 5.200 beneficiarios

En el sector de Naciones Unidas, la traza iniciará en la intersección de las calles Dignidad y Alberdi, proyectándose mediante un sistema de conductos y 12 badenes de cruce que dirigirán el agua hacia el colector Curri Lamuel. Este esquema incluye también tres ramales secundarios para mejorar la escorrentía en los barrios adyacentes.

Con esta mejora en la red pluvial urbana, se estima un impacto positivo directo para 3.400 personas, quienes verán optimizada la capacidad de drenaje en su entorno inmediato.

Por otro lado, la obra en la calle Paso de los Libres iniciará en la intersección con Los Cipreses con un conducto de un metro de base, que luego se ampliará a 1,50 metros desde la calle Los Pehuenes hasta conectar con la alcantarilla de la Ruta Provincial Nº 22.

Esta parte del proyecto atiende a una zona residencial al sur del centro que hoy sufre anegamientos debido a conductos de capacidad insuficiente. Esta situación afecta actualmente la transitabilidad de calles perpendiculares y el acceso a dos instituciones educativas cercanas.

La nueva infraestructura beneficiará a 1.800 residentes, garantizando que el sistema pluvial responda eficazmente ante las demandas del crecimiento urbano.