Cipolletti despidió a un empleado municipal por usar una tarjeta del trabajo para cargar combustible en su vehículo personal

La operación fue advertida por las cámaras de seguridad de la estación de servicio. Foto: municipio de Cipolletti.

La Municipalidad de Cipolletti confirmó la desvinculación de un empleado por una maniobra irregular vinculada al uso de una tarjeta de combustible oficial. El hecho ocurrió el sábado 17 de enero, cuando intentó cargar nafta en un vehículo particular con cargo al erario municipal.

Según la información oficial, la persona involucrada era responsable de la tarjeta y se desempeñaba como chofer en la Secretaría de Servicios Públicos desde agosto de 2025. El intento de carga se realizó sobre un camión de uso personal, ajeno a la flota municipal.

La operación fue advertida por las cámaras de seguridad de la estación de servicio, que registraron el episodio. Con esa evidencia, el Municipio avanzó de inmediato con las actuaciones administrativas y puso a disposición toda la documentación para el esclarecimiento del caso.

Desde el Ejecutivo local señalaron que la respuesta fue inmediata y que «no se tolerarán conductas que impliquen un uso indebido de recursos públicos». En ese marco, remarcaron que los controles internos y los sistemas de monitoreo resultan claves para detectar irregularidades.

Desde el Municipio remarcaron una postura firme de tolerancia cero «ante cualquier conducta que implique el uso indebido de recursos público» y remarcaron que estos hechos «no serán encubiertos ni relativizados».

«Cada peso del Estado es de los vecinos y se usa para mejorar la ciudad. No vamos a permitir vivos ni abusos con recursos públicos, actuamos de inmediato y vamos a ir hasta el final», afirmó el intendente Rodrigo Buteler.