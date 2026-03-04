Di Luca cargó contra Gutiérrez en la causa Viento Sur: “el decreto lo firmó él también”

El exministro de Desarrollo Social de Neuquén, Orlando Abel Di Luca, acumuló este miércoles la segunda denuncia consecutiva en su contra por presunta administración fraudulenta. Esta vez fue por el manejo de fondos de un programa de capacitaciones durante el último tramo del gobierno de Omar Gutiérrez que vino a reemplazar al escándalo de los planes sociales.

Di Luca es hoy otra persona, distinta de la que atravesó en silencio los tres años de proceso por la estafa con planes sociales.

Con una condena a 5 años de prisión sobre sus espaldas -si bien no está firme- ahora dice que está dispuesto a hablar.

El equipo de la fiscalía encargado de presentar la acusación. (Foto: Matías Subat)

«Fueron selectivos otra vez», dijo en diálogo con diario RÍO NEGRO, en referencia a la fiscalía de Delitos Económicos.

-¿Qué quiere decir?

-Que estamos otra vez los mismos. Di Luca hizo esto, Di Luca hizo esto otro. Me acusan por aplicar un programa que fue creado por decreto, yo lo que hice fue refrendar ese decreto, que tiene otra firma.

-¿Se refiere a la del exgobernador Omar Gutiérrez? -preguntó este diario.

-Sí.

-Pero el exgobernador no está imputado.

Di Luca se encogió de hombros con una sonrisa cansada.

El decreto en cuestión es el 1672/22. Según la constancia oficial, Di Luca le estampó su firma digital el 18 de agosto del 2022 a las 17:40 y el gobernador una hora y 53 minutos después.

Su abogado defensor, Gonzalo Rodríguez, siguió la misma línea argumental: «El decreto que crea el programa lo emite el gobernador, el ministro refrenda como un acto propio de sus funciones». Recordó que con esos fundamentos absolvieron a Julio De Vido en la causa «Vialidad».

«Acá falta gente»

-Todos los que pasaron por acá (en referencia al juicio por planes sociales) dijeron que falta gente -recordó el exministro.

-¿Quién falta?

-Ya voy a hablar.

-¿No va a decir un solo nombre?

-Castelli (Lucas, actual ministro de Trabajo). Siguió pagando el programa cuando llegó al gobierno (en diciembre del 2023).

-La fiscalía dice que pagó un mes, una especie de remanente.

-No, no fue así.

Situación personal

Di Luca habló también de su situación personal:

-Yo no tengo nada, conseguí trabajo limpiando un galpón, tengo siete hijos que me ayudan. No tengo sueldo, no tengo obra social. Acá vino gente y mintió, y ahora tengo cinco años de prisión.

-¿El Movimiento Popular Neuquino lo abandonó?

-Yo era un militante, mi familia era militante. Un día me vinieron a pedir que fuera concejal, después que fuera ministro. Y ahora soy el que tiene la culpa de todo, el que manejaba todo.

Seisdedos y Rodríguez, defensores de Chapino y Di Luca respectivamente. (Foto: Matías Subat)

En off the record lanzó gruesos reproches contra dos personas. Una de ellas fue condenada, la otra estuvo imputada pero la sobreseyeron.

Las nuevas imputaciones

Di Luca fue acusado este miércoles junto con Germán Chapino, quien lo reemplazó como ministro de Acción Social cuando se vio obligado a renunciar por el escándalo de los planes sociales.

A ambos les atribuyen haber girado fondos multimillonarios a la cooperativa Viento Sur y a organizaciones sociales para supuestas capacitaciones que nunca se cumplieron.

La maniobra se habría cometido entre julio del 2022 y diciembre del 2023, por un monto a valores históricos de $1.208.657.600, según reveló la fiscalía (corrigió la cifra de 1.300 millones que manejaba hasta ahora). El equipo de la acusación estuvo integrado por Pablo Vignaroli, Rocío Rivero, Agustina Jara, Fernando Bernat y, por la fiscalía de Estado como querellante, Martín Moya Asseff.

Los otros imputados

La audiencia fue ante el juez Raúl Aufranc; el defensor de Di Luca fue Gonzalo Rodríguez mientras que a Chapino lo representó el defensor de Circunscripción Leandro Seisdedos.

También les reformularon cargos al dirigente del FOL y presidente de la cooperativa Cae Babylon Diego Mauro, a la exdiputada del FIT U Gabriela Suppicich y otros dirigentes sociales. Sus abogados fueron Mariano Pedrero, Fernando Diez, Federico Egea y Marcos Pastorutti.

Desde el punto de vista jurídico, la fiscalía encuadró los hechos como administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El plazo de investigación vencerá el 8 de abril próximo.