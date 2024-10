«Lo que dice el Presidente se hace»: la respuesta por la salida de Diana Mondino que dio Manuel Adorni

El vocero presidencial, Manuel Adorni, evitó hablar del entramado que culminó con la salida de la canciller Diana Mondino, luego de que la Argentina rechazara el embargo a Cuba en la asamblea, general de las Naciones Unidas. Aunque le pareció “absolutamente secundario”, aseguró: “Lo que dice el presidente se hace».

“La posición del Presidente es clara y acá estamos para impulsar la agenda del presidente, no para sacar conclusiones propias en voz o cabeza del mandatario”, subrayó.

“Lo que dice el Presidente se hace y si no se hace, todos estamos invitados dentro de nuestras libertades individuales a retirarnos del gobierno y seguir nuestros caminos por fuera de la agenda”, insistió Adorni.

La respuesta de Manuel Adorni por la salida de Diana Mondino: «Tenemos un norte muy claro en materia internacional”

En la habitual conferencia de prensa, Manuel Adorni evitó dar detalles sobre los motivos que hicieron que Mondino votara diferenciado a Estados Unidos e Israel, pese al permanente alineamiento del presidente Javier Milei.

“Esto de la orden o no orden… la posición del presidente es clara. No se necesita entender que el alineamiento está con Israel y con Estados Unidos. Tenemos un norte muy claro en materia internacional”, sostuvo.

En la misma línea, aseguró: “Es absolutamente secundario, es un tema que todos los que pertenecemos al Gabinete y los que no, pero pertenecen al Gobierno, entienden cuál es la posición del Presidente en determinados temas”.

Asimismo, evitó precisar si hubo directivas contradictorias del Poder Ejecutivo que hicieron que Mondino votara a favor de Cuba y saliera eyectada del cargo, como aseguran versiones: “Es un tema que no me consta y no importa lo que ocurra en segundo plano”.

“La agenda del Presidente es tan clara que si no lo puede cumplir por lo que sea deben retirarse”, sentenció Adorni al tiempo que aclaró que el sucesor del -hasta entonces- embajador en Estados Unidos, Gerardo Werthein aún no está definido.

*Con información de Noticias Argentinas