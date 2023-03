Diez años del papa Francisco: una carta «cerró» la grieta, de Cristina Kirchner a Horacio Rodríguez Larreta y de Lourdes de Bandana a Juanse

Una carta dirigida al papa Francisco en el décimo aniversario de su papado fue firmada y enviada por personalidades de distintos estamentos de la dirigencia política, sindical, rectores de universidades y referentes de ámbitos culturales y deportivos, a tal punto que significa la primera muestra de que se puede dejar de lado la grieta política, las peleas, los enfrentamientos, en pos de un mismo objetivo en el que todos estuvieron de acuerdo.

De esa forma estamparon su firma al mismo documento conjunto, el presidente de la Nación, Alberto Fernández; la vicepresidenta Cristina Kirchner; el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; gobernadores, ministros nacionales, ministros provinciales, y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, referentes sindicales de la CGT, la CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores; los principales dirigentes de movimientos sociales, rectores de universidades y referentes del ámbito cultural y deportivo

La carta al papa Francisco le agradecen por “su obra a favor de la Humanidad, en particular de las personas excluidas y pueblos pobres”.

Aquí el texto completo:

.Querido Papa Francisco:

En este décimo aniversario de tu pontificado, nosotros, argentinos y argentinas de distintos ámbitos de la vida pública, de diferentes procedencias religiosas, políticas e ideológicas, queremos manifestar nuestra admiración y cercanía por tu obra a favor de la Humanidad, en particular de las personas excluidas y pueblos pobres, tu firme defensa de la paz mundial y tu permanente promoción de una Ecología Integral que permita escuchar el grito de la Madre Tierra y del Ser Humano frente a las situaciones destructivas que atentan contra los pueblos y la naturaleza.

Los argentinos y las argentinas te queremos mucho. Valoramos enormemente tu tenaz trabajo por la paz, la justicia y el desarrollo humano integral en todo el mundo. Sabemos las resistencias que genera tu labor entre quienes pueden ver afectados intereses que no son legítimos. Aunque deseamos y ansiamos tu visita, confiamos en tu sabiduría para decir el sí y eventualmente el cuándo.

Gracias por lo que has hecho y hacés.

Los que tenemos fe, rezamos por vos; los demás, te acompañamos con cariño y confianza.

Agencia Noticias Argentinas

El listado de quiénes firmaron

Alberto Fernández, presidente de la República Argentina; Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la República Argentina; Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires; María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires; Daniel Scioli, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires; Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa; Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro; Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos; Raúl Jalil, gobernador de Catamarca; Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja; Oscar Ahuad, gobernador de Misiones; Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén; Gustavo Saenz, gobernador de Salta; Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz; Omar Perotti, gobernador de Santa Fe; Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero; Gildo Insfrán, gobernador de Formosa; Gustavo Melella, gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; Cecilia Moreau, Presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación; Hilda Aguirre, Diputada Nacional; Facundo Manes, Diputado Nacional; Juan Carlos Alderete, Diputado Nacional; Mario Negri, Diputado Nacional; Sergio Palazzo, Diputado Nacional; Guadalupe Tagliaferri, Senadora Nacional; Gladys González, Senadora Nacional; Oscar Parrilli, Senador nacional; Martín Lousteau, Senador Nacional; Beatriz Ávila, Senadora Nacional; Daniel Arroyo, Diputado Nacional; Máximo Kirchner, Diputado Nacional: Victoria Morales Gorleri, Diputada Nacional; Mariano Recalde, Senador Nacional; Gabriel Mraida, Diputado Nacional; Rosana Bertone, Diputada nacional; Diego Santilli, Diputado Nacional; Juliana Di Tullio, Senadora nacional; Ana María Ianni, Senadora nacional; Graciela Ocaña, Diputada Nacional; Constanza Alonso, diputada nacional; Carlos Linares, Senador nacional; Gerardo Montenegro, Senador nacional; Antonio Rodas, Senador nacional; Claudia Ábdala de Zamora, Senadora nacional; Marcelo Lewandowski, Senador nacional.

José Neder, Senador nacional; Pablo Yedlin, Senador nacional; Ricardo Guerra, Senador nacional; Silvina García Larraburu, Senadora nacional; Sergio Leavy, Senador nacional; Cristina Lopez Valverde, Senadora nacional; Lucia Corpacci, Senadora nacional; María Teresa Gonzalez, Senadora nacional; Nora Del Valle Gimenez, Senadora nacional; Anabel Fernández Sagasti, Senadora nacional; María Eugenia Duré, Senadora nacional; Guillermo Andrada, Senador nacional; Matias Rodríguez, Senador nacional; José Mayans, Senador nacional; Adolfo Rodríguez Saa, Senador nacional; María Pilatti Vergara, Senadora nacional; Maurice Closs, Senador nacional; Rubén Uñac, Senador Nacional; Sandra Mendoza, Senadora Nacional; Silvia Sapag, Senadora Nacional; Alicia Aparicio, Diputada Nacional; Lisandro Bormioli, Diputado Nacional; Mara Brawer, Diputada Nacional; Lía Caliva, Diputada Nacional; Mabel Caparros, Diputada Nacional; Guillermo Carnaghi, Diputado Nacional; Pablo Carro, Diputado Nacional; Sergio Casas, Diputado Nacional; Leila Chaher, Diputada Nacional; Rossana Chahla, Diputada Nacional; Marcos Cleri, Diputado Nacional; Pedro Dantas, Diputado Nacional; Federico Fagioli, Diputado Nacional; Agustín Fernández, Diputado Nacional; Ramiro Fernández Patri, Diputado Nacional; Eduardo Fernández, Diputado Nacional.

Silvana Ginocchio, Diputada Nacional; José Luis Gioja, Diputado Nacional; Lucas Godoy, Diputado Nacional; Leonardo Grosso, Diputado Nacional; Itai Hagman, Diputado Nacional; Carlos Heller, Diputado nacional; Estela Hernández, Diputada Nacional; Santiago Igon, Diputado Nacional; Rogelio Iparraguirre, Diputado Nacional; Florencia Lampreabe, Diputado Nacional; Graciela Landriscini, Diputado Nacional; Tomás Ledesma, Diputado Nacional; Mario Leito, Diputado Nacional; Aldo Adolfo Leiva, Diputado Nacional; Monica Litza, Diputada Nacional; Dante López Rodríguez, Diputado Nacional; María Rosa Martínez, Diputada Nacional; Gisela Marziotta, Diputada Nacional; Lucila Masin, Diputado Nacional; Vanesa Massetani, Diputado Nacional; Roberto Mirabella, Diputado Nacional; María Luisa Montoto, Diputada Nacional; Nilda Moyano, Diputada Nacional; Estela Mary Neder, Diputada Nacional; Alejandra del Huerto Obeid, Diputada Nacional; Claudia Ormachea, Diputada Nacional; Blanca Osuna, Diputada Nacional; Graciela Parola, Diputada nacional; Marcela Passo, Diputada Nacional; Gabriela Pedrali, Diputada nacional; Julio Pereyra, Diputado Nacional; Jorge Antonio Romero, Diputado Nacional; Nancy Sand, Diputado Nacional; Carlos Selva, Diputado Nacional; Natalia Souto, Diputada Nacional; Rodolfo Tailhade, Diputado Nacional; Eduardo Valdes, Diputado Nacional; Brenda Vargas Matyi, Diputada Nacional; Jorge Verón, Diputado Nacional.

Paola Vessvessian, Diputada Nacional; Liliana Yambrún, Diputada Nacional; Lucio Yapor, Diputado Nacional; Natalia Zabala, Diputada Nacional; Natalia Zaracho, Diputada Nacional; Agustín Rossi, jefe de Gabinete de la Nación; Santiago Cafiero, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación; Eduardo de Pedro, Ministro del Interior de la Nación; Rogelio Frigerio, ex Ministro del Interior; Sergio Massa, Ministro de Economía de la Nación; Jorge Taiana, Ministro de Defensa de la Nación; Daniel Filmus, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación; Ayelén Mazzina, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Juan Cabandié, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación; Tristán Bauer, Ministro de Cultura de la Nación; Kelly Olmos, Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; Martín Soria, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; Victoria Tolosa Paz, Ministra de Desarrollo Social de la Nación; Carolina Stanley, ex Ministra de Desarrollo Social de la Nación; Gabriel Katopodis, Ministro de Obras Públicas de la Nación; Carla Vizzotti, Ministra de Salud de la Nación; Matías Lammens, Ministro de Turismo de la Nación; Jaime Perczyk, Ministro de Educación de la Nación; Aníbal Fernández, Ministro de Seguridad de la Nación; Diego Giuliano, Ministro de Transporte de la Nación; Santiago Maggiotti, Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación; Julio Vitobello, secretario General de la Presidencia de la Nación; Mercedes Marcó Del Pont, secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación; Juan Manuel Olmos, jefe de Asesores de la Presidencia de la Nación; Fernán Quirós, Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires; María Migliore, Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires; Soledad Acuña, Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires; Clara Muzzio, Ministra de Espacio Público de la Ciudad de Bs. As; Enrique Avogadro, Ministro de Cultura de la Ciudad de Bs. As; Martín Redrado, Secretario de Asuntos Estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires; Fernando Straface, Secretario General y Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires; Paula Uhalde, Secretaria de Transformación Cultural de la Ciudad de Buenos Aires; Carmen Polledo, Subsecretaria de Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires; Federico Pugliese, Director General de Entidades y Cultos de la Ciudad de Buenos Aires; Alfredo Abriani, Asesor Consejo de la Magistratura; Claudio Romero, Legislador de la Ciudad de Buenos Aires; Marcelo Gouman, Legislador de la Ciudad de Buenos Aires; Facundo Del Gaiso, Legislador de la Ciudad de Buenos Aires; Pablo Moyano, Héctor Daer y Carlos Acuña, secretarios generales de la CGT; Hugo Godoy, secretario general CTA Autónoma Nacional; Hugo Yasky, secretario general CTA-T; Esteban Castro, secretario general UTEP; Dina Sánchez, Secretaria General Adjunta UTEP; Norma Morales, Secretaria General Adjunta UTEP; Emilio Pérsico, Movimiento Evita; Juan Grabois, Movimiento de Trabajadores Excluidos; Gildo Onorato, Movimiento Evita; Angel Borello, Los Pibes; Laura Cibelli, Movimiento de Trabajadores Excluidos; Beatriz Raquel Fleischman, Corriente Clasista y Combativa; Milca Soledad Sosa, Movimiento Evita; Carlos Ramiro Abad, Nuestramérica; Leonardo Gaston Urrejola, Somos Barrios de Pie; Sergio Sánchez, Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores; Fany Espínola, Federación de Costureros, Indumentaria y Textiles; Karen Tepp y Juan Monteverde (Ciudad Futura), Gerardo Martínez, UOCRA; Víctor Santamaría, SUTERH; Omar Plaini, Sindicato de Canillitas y Senador provincial bonaerense; Daniel Catalano, ATE; Juan Carlos Schmid, Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento; Maia Volcovinsky, UEJN; Roberto Coria, Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de la República Argentina; Luis Pandolfi, UOETSYLRA; Omar Maturano, La Fraternidad; Agustin Amicone, UTICRA; Miguel Paniagua, SUTEP; Cristian Jerónimo, Sindicato de los Empleados de la Industria del Vidrio; Guillermo Mangone, FETINGRA; Carlos Frigerio, FATCAl; Mirta Magalía Pereyra, SITRAPE; Christian López, SUTCA; María Ana Mandakovic, CISPREN /CTA Autónoma; Oscar De Isasi, ATE / CTA Autónoma Pcia Bs AS; Pablo Spataro, CTA Autónoma CABA; Carlos González, CTA Autónoma Nacional; Julio Molina, CTA Autónoma Salta.

Celso Reinoso, CTA Autónoma Catamarca; Nestor Vasquez, CTA Autónoma Formosa; Alejandra Muntaner, CTA Autónoma Tucuman; Mónica Gurina, CTA Autónoma Misiones; Marcelo Sánchez, ATE Tucuman; Gonzalo Rubiola, CTA Autónoma Corrientes; Feliciano Romero, ATE Corrientes; Carlos Sajama, CTA Autónoma Jujuy; Carlos Minucci, APSEE; Adrian Silva, APDFA; Daniel Pérez Guillén, AJB; Gustavo Sorucco, SUTEPA; Daniel Aversa, SUMA; Diego Etchevez, APSAY; Alejandro Salcedo, UDOCBA; José antonio Voytenco, UATRE; Graciela Cano, SUPDE; Guillermo Cantatore, SUEIPA; Daniel Ricci, FEDUN; Carina Maloberti, ATE SENASA; Jorge Luis García, Federación Nacional de Peones de Taxi; Cristian Quiroga, CTA Autónoma La Rioja; Diego Seimandi, Dirigente Astillero Río Santiago y vocal de la CTA A Nacional; Frente Barrial; Sigura; Jorge Hoffman, ATE SANTA FE; Juan Carlos Ibalo, Sindicato Portuarios Zona Norte; Raúl Vázquez, AEDA; Eugenio Begue, dirigente político – gerente SRT; Felipe Llorente, dirigente político – gerente SRT; Héctor Amichetti, Federación Gráfica Bonaerense; Andrés Calamaro; Andrés Gallardo, Juez; Alberto Barbieri, Ex Rector UBA; Guillermo Duran, Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA; Ana Arias, Decana Facultad de Ciencias Sociales UBA; Ricardo Manetti, Decano Facultad de Filosofía y Letras UBA; Francisco José Pestanha, Director Dpto. Planificación y Políticas Públicas UNLA; Tadeo Berenguer, Rector Universidad Nacional de San Juan; Analía Ponce, Vicerrectora Universidad Nacional de San Juan; Fabián Alejandro Calderón, Ex rector UNLAR, docente e investigador; Natalia Albarez Gomez, Docente e investigadora UNLAR; Miguel Molina, Decano Dpto. Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – UNLAR; Mercedes Cáceres, Decana Dpto. Ciencias Humanas y de la Educación – UNLAR; Adriana Serquis, presidenta de la Comisión Argentina de Energía Atómica CNEA; Javier Caccavelli, Rodolfo Kempf y Alberto Baruj, CNEA; Juan Sebastian Gutierrez (Juanse); Gladys Jimenez Nelly del Carmen (Bomba Tucumana); Eduardo Bariain (Chevy Rockets); Ignacio Copani; Leandro Gaston Angrisani; Alejandra Marisol Otero Ramos (Marisol Otero); Daniel Gonzalez (Alambre Gonzalez); Cristian Palacios; Felipe Fernandez (Meno. De los Rancheros); Barbara Corvalan (Barby blues); Lorena Kassabchi; Erika Boveri; Federico Ruiz; Carlos del Pino; Nadiah demarco; Carlos Varela; Analia Boccomino; Seda Carmin Rock; León Pablo Maturana; Miguel Angel Tallarita; Mariel Fuertes; Horacio Blasco; Claudia Tejada; Juan Manuel Paliza; Dario Sayegh; Angel Stallo (Tucan Stallo); Lourdes Fernández (ex Bandana); Diego Sebastian Villamayor; Miguel Ángel Cárdenas; Daniel Pedro Rodríguez Puopolo; Angel Roberto Galetto; Marcela Feudale; Maria soledad Sad; Diva Maria Lauro; Gustavo Taranto; Rosa Virginia Machuca; Guillermo Javier Gonzalez; Fernando Basilico; Miguel Core; Oscar Paleta; Rodolfo D’Onofrio.