Difunden las primeras fotos del gendarme argentino que está detenido en Venezuela

Tras más de tres semanas de detención, se filtraron las primeras imágenes de Nahuel Gallo, el gendarme argentino arrestado en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2023. El material, difundido a través de un breve video al que accedió TN, muestra a Gallo en un patio con gradas, vistiendo un uniforme celeste.

Según confirmó el periodista Gonzalo Bañez, la familia de Gallo reconoció al hombre en el video como el propio Nahuel. Sin embargo, continúa la incertidumbre sobre las condiciones de su detención y su paradero exacto.

Inicialmente se especuló que podría estar recluido en el Helicoide, un conocido centro de detención en Caracas, pero nuevas informaciones apuntan a que se encuentra en la cárcel de El Rodeo, en el estado Miranda. Este penal es considerado uno de los más peligrosos de Venezuela.

Gallo se encuentra en la cárcel de El Rodeo, en el estado Miranda. Foto: gentileza Infobae.

Desde su desaparición, el 8 de diciembre, la familia de Gallo no tiene contacto directo con él.

El pedido de ayuda de la familia del gendarme secuestrado en Venezuela

El agente había viajado a Venezuela el pasado 8 de diciembre, para encontrarse con su esposa y su hijo y su recorrido había sido por tierra, en la frontera entre Cúcuta y Táchira. Allí supuestamente es donde fue detenido por seis agentes, que se lo llevaron en una camioneta negra sin identificación.

Kevin Gallo, su hermano, confirmó que a Agustín le sacaron el teléfono desde ese momento no tuvieron noticias de el.

Debido a la escasa información que tiene la familia, la misma fue suministrada por un remisero que lo llevaba. El chofer les dijo que le sacaron el celular a Gallo y después lo obligaron a bajarse. «El conductor le prestó un teléfono. Así, logró comunicarse con mi cuñada y le dijo que estaban por llevárselo», detalló el hermano.

La familia pidió ayuda a Gendarmería a lo que les respondieron: «Nos dijeron que iban a estar trabajando en eso, que estaban trabajando con Cancillería también, pero no nos dan información, no nos dicen nada. Mi mamá no puede ni hablar».

Por último, Gallo también contó que su hermano presta servicio en Mendoza: «Se fue de vacaciones a Venezuela y a ver a su pareja. Ella se fue de negocios en julio y volvía en enero».