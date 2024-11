Diputados define el futuro del DNU de canje en medio de una nula negociación por el Presupuesto 2025

Mientras las negociaciones por el Presupuesto 2025 continúan siendo inciertas, la oposición se prepara para ir contra el DNU de canje de deuda en una nueva sesión que se realizará este martes en Diputados. Su intención es rechazar el decreto, pero el quórum vuelve a estar en duda.

Este martes se realizará una nueva sesión en la Cámara de Diputados, la misma fue pedida por diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre en un último gesto de presión para forzar al Gobierno a que destrabe la ley de Presupuesto, pero hasta el momento no hubo ninguna convocatoria formal de la Casa Rosada a los gobernadores, que reclamaban una reunión con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y Luis y Santiago Caputo.

“Dicen que quieren tener Presupuesto, pero hasta el momento no hubo avances”, indicó a La Voz un diputado que tiene línea directa con un gobernador, aunque no descarta que a último momento se produzca algún llamado. “Vamos a esperar”, dijo, al ser consultado sobre la sesión por el DNU y la postura que adoptarán los oficialismos locales.

Hace dos semanas, los gobernadores (que exigen el retorno de fondos coparticipables, giros a las cajas previsionales y compensaciones por el Consenso Fiscal 2017) cedieron a las presiones que bajaron desde Balcarce 50 y bajaron diputados para hacer caer la sesión en la que se iba a tratar el mismo DNU y una reforma a la ley que regula estos decretos. Pero la ayuda de los mandatarios provinciales no surtió el efecto esperado: el Poder Ejecutivo se mantuvo inflexible en su Presupuesto de déficit cero y hasta el momento no reabrió la negociación, por lo que todo se encamina a una segunda prórroga del Presupuesto 2023, lo que le daría al presidente Javier Milei la lapicera para reasignar partidas.

“Nos cansamos de empujar y de quedar siempre como los policías malos, con los kirchneristas en la misma foto, mientras los gobernadores quedan bien bajando a sus diputados y nos dejan sin nafta para los resultados que sirven. El Gobierno gana y los gobernadores lo ayudan”, protestó un diputado que no responde directamente a ningún mandatario provincial. “Hubo un error de cálculo de gobernadores”, coincidió otro en la misma situación.

La ofensiva es impulsada por el kirchnerismo, Encuentro Federal (el bloque que contiene al oficialismo cordobés) y los radicales disidentes. En estos bloques estaban convencidos de que rechazar el DNU de deuda era el paso necesario para obligar al Gobierno a tratar el Presupuesto, donde hay un artículo que va en la misma línea que el decreto.

En ese primer intento, Martín Llaryora (Córdoba), Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) bajaron a sus diputados y dejaron sin quórum la sesión. Ahora volverán a ser decisivos.

Hay otros tres gobernadores que ya se habían “borrado” de aquella sesión y ahora volverían a hacerlo. Son Alberto Weretilneck (Río Negro), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta), que en Diputados tienen en bloque Innovación Federal, de ocho integrantes.

“Bloquear la negociación con el DNU no está bien. Nosotros no estamos en la estrategia de bloquear al Gobierno nacional. El pueblo lo votó y en nuestra provincia sigue teniendo una aceptación muy grande del electorado. La gente nos pide colaboración y que no nos volvamos obtusos”, aseguró en diálogo con Diputados TV el diputado misionero Carlos Fernández, y hasta reveló que el Frente Renovador de la Concordia, partido que gobierna la provincia, está trabajando con La Libertad Avanza para compartir listas en las elecciones de 2025.

Diputados: sesiones en la última semana del periodo ordinario

La última semana del período ordinario, que finaliza este sábado, será una verdadera “guerra de sesiones” en Diputados. Aunque la del DNU 846/24 es el plato fuerte, habrá también otras tres.

La primera será este martes a las 13 y fue pedida por Martín Tetaz (UCR), presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, para avanzar con la democratización sindical, que entre otras cosas impide la reelección indefinida de los gremialistas. Pero el tema tiene pocas chances de prosperar porque no reunió las firmas necesarias para que haya dictamen, por lo que necesitaría dos tercios de los votos.

El mismo martes, a las 15, está programada la sesión por el DNU de deuda, mientras que el miércoles a las 12 se viene el debate sobre la regulación los juegos de azar y las apuestas en línea con el fin de combatir la ludopatía, una adicción creciente en niños y adolescentes.

Finalmente, el jueves a las 10 está previsto el debate sobre Ficha Limpia, que le impediría a Cristina Kirchner ser candidata el año que viene. La semana pasada faltó un solo diputado para el quórum y el PRO volvió a pedir la sesión, confiado en alcanzar el número con legisladores que faltaron por motivos de salud o vuelos retrasados.

Pero el quórum vuelve a estar en duda porque el bloque Encuentro Federal, que lidera Miguel Pichetto, tiene las fichas puestas en la negociación por el Presupuesto y el éxito que pueda tener la sesión del martes contra el DNU de deuda. “Si no avanzamos en el Presupuesto, difícilmente podamos avanzar en cualquier otro debate”, reconoció un diputado de ese bloque.

Para colmo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, consideró en recientes declaraciones que “no es bueno que se piense que se sanciona una ley para proscribir a Cristina Kirchner”. Aunque dijo que la norma para prohibir candidaturas de personas condenadas por corrupción “le parece bien”, aclaró que “puede ser negativo que se interprete que está hecha en contra de…”.

El temario del jueves también incluye los proyectos sobre reincidencia y reiterancia delictiva; voto argentino en el exterior; y juicio en ausencia del imputado.

Corresponsalía Buenos Aires