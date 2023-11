Diputados fueron a la Corte para que «por lo menos se invite a conversar a Neuquén» por las represas

Los diputados nacional Pablo Cervi y provincial César Gass de Juntos por el Cambio presentaron una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en defensa de los recursos hidroeléctricos de Neuquén, solicitando trámite urgente.

Solicitaron que se dictara una medida cautelar de no innovar, dirigida al Poder Ejecutivo Nacional – Ministerio de Economía – Secretaría de Energía de la Nación, con el propósito de preservar el dominio originario de la Provincia del Neuquén sobre sus recursos naturales.

Gass dijo a radio Cumbre que su expectativa es que se cumpla la Constitución, tanto el artículo 121 preexistente y el 124 de la constitución reformada, que dice que los recursos originarios son de las Provincias.

«Todo se puede discutir y consensuar pero lo que no se puede es ignorar el derecho de las provincias, que se tomen medidas sin ni siquiera consultarlas», recalcó.

Recordó que desde 2021 avisaron al gobierno nacional que en 2023 vencían las concesiones y «están venciendo y no se dieron por enterados».

Acotó que hubo cambios de Darío Martínez por Flavia Royón y «así estamos sin saber lo que va a ocurrir».

Gass explicó que con la presentación en la Corte pretenden no que les den las represas a Neuquén sino «por lo menos para que la inviten a conversar».

Se trata de un recurso que aporta el 17% de la energía al país, el 67% de la energía hidroeléctrica «y nos ignoran totalmente», para que no digan después «cómo no fueron a la Justicia».

Admitió que la presentación judicial no incluyó a representantes de otras fuerzas políticas, aunque puso de relieve la representación activa que tiene tanto el legislador nacional como su persona que ocupa un escaño en la Legislatura.

La presentación buscaba evitar que el Poder Ejecutivo Nacional llevara a cabo cualquier iniciativa, acción administrativa, reglamentaria o impulsara proyectos de ley relacionados con la extensión, prórroga o renovación de los contratos de concesión de complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicados en los ríos Limay y Neuquén. Su objetivo era asegurar la protección de los bienes patrimoniales de la Provincia del Neuquén, incluyendo los recursos naturales y económicos.

Los diputados argumentaron su legitimación activa en dos frentes: como ciudadanos ejerciendo sus derechos individuales y colectivos, y como representantes legislativos de la Provincia del Neuquén, respaldándose en la jurisprudencia que reconoce la capacidad de los legisladores para actuar en defensa de los intereses colectivos.

Esta presentación se apoyó en precedentes jurisprudenciales, como el caso «Solá Felipe C. c. EN s/ Amparo», que reconoce la legitimación procesal de los legisladores nacionales para accionar judicialmente en defensa de sus atribuciones. También se mencionó el caso «Halabi, Ernesto c. P.E.N.» que establece la mora del legislador en la falta de regulación de las acciones de clase.

En referencia a la presentación, Cervi afirmó: «Estamos acá para defender los recursos de los neuquinos porque vemos con cierta preocupación que no se toma en cuenta nuestra opinión en aspectos tan relevantes para nuestro futuro. Esta medida cautelar busca evitar posibles daños injustos e irreparables».