Diputados pedirán informes a Llancafilo para saber el estado de las escuelas

El problema por el estado de la infraestructura escolar de la provincia ingresó ayer en la primera sesión del año de la Legislatura, con el acuerdo entre oposición y oficialismo para enviar un pedido de informes al ministro de Gobierno y Educación, Osvaldo Llancafilo.

En lo que se vio como un cambio de estrategia de parte del Movimiento Popular Neuquino, ayer acompañó una moción de preferencia del diputado Carlos Coggiola (Democracia Cristiana) para que el Ejecutivo brinde detalles sobre los edificios que aún no comenzaron las clases y cuáles son los tiempos estimados para finalizar las obras.

El legislador argumentó que “es de público conocimiento que aún hoy no hay clases presenciales en muchos establecimientos” y cuestionó que, “aún cuando se ha brindado un informe a través de los medios de comunicación, el mismo no ha llegado a la Legislatura y no contempla algunos establecimientos que están teniendo inconvenientes”.

Dio como ejemplo uno en Villa Traful donde se anunció a las familias “que por seis meses no va a haber clases en jardín, primaria y secundaria”. También planteó situaciones similares en San Patricio del Chañar y Cuyín Manzano.

“No podemos soslayar que han pasado dos años de pandemia, que las restricciones severas que se impusieron respecto de la obra pública cesaron el 4 de junio del 2020 y, por lo tanto, desde esa fecha se tuvo una inmejorable oportunidad, sin los chicos en las escuelas, para hacer las obras y poner los establecimientos en óptimo estado”, sostuvo Coggiola.

El MPN adelantó su apoyo

La diputada María Fernanda Villone (MPN) fue quien anticipó el voto a favor del oficialismo, como presidenta de la comisión de Educación donde se tratará en los próximos días el proyecto.

La legisladora aclaró que “establecimiento no es lo mismo que edificio”, pues indicó que “hay veces que en un edificio transcurre el aprendizaje de distintas modalidades, como primaria y secundaria, donde los chicos interactúan en el mismo edificio con diferente currícula”.

También aseguró que el ministro Llancafilo tuvo “un trabajo de comunicación importante para llegar a toda la población” y que ahora se están realizando reuniones en todo el territorio de forma presencial, “con el ministro a la cabeza y directores, de las cuales también participa el gremio ATEN”.

Villone dio como ejemplo que había visitado una escuela de la comunidad Ancatruz que contaba con gas, luz por energía solar e insumos para los auxiliares de servicio aún teniendo solo cuatro alumnos. “Hay problemáticas, pero también yo me enorgullezco de este gobierno provincial que llega a todos los rincones de la provincia”, aseguró.

La diputada Leticia Esteves (Juntos por el Cambio) destacó que el MPN accediera a respaldar el pedido de informes porque destacó que “es algo que estaba en el presupuesto y que el ministro debe cumplir, más allá de que quiera informar en medios o redes sociales”.