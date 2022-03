Protestas en escuelas de Neuquén por problemas edilicios

El CPEM 19 y la escuela primaria N° 201 de Neuquén junto con el CPEM 31 de San Patricio del Chañar, se manifestaron hoy en los establecimientos educativos por diversos problemas edilicios. Mañana, el CPEM 40 también realizará una marcha por los mismos motivos.

Los problemas edilicios de las escuelas de la provincia retornaron a la agenda diaria con la vuelta a clases. La semana pasada, ATEN declaró que fueron más de 100 escuelas las que no pudieron comenzar las clases en condiciones óptimas.

Hoym la comunidad educativa del CPEM 19 reclamó acerca de la falta de recursos con una sentada. “Comenzamos las clases a medias”, declaró el director del establecimiento, Nazareno Saravia. “Tratamos de iniciar con lo que tenemos, pero no sé si lo vamos a poder sostener”, manifestó.

El director declaró que uno de los grandes problemas es la falta de bancos y sillas. Los alumnos sostuvieron carteles que reclamaban: “queremos y necesitamos luz en los cursos”, “bancos y sillas para todos” y “educación digna para todxs”. Asimismo, Saravia comunicó que la falta de intérprete de lengua de señas, «es uno de los problemas que nos impide trabajar con chicos sordos”.

Agregó que tienen inconvenientes con la infraestructura, “tenemos un ala que cuando llueve genera cortocircuito” expuso, además habló sobre las dificultades que genera el estancamiento de las cloacas.

Los reclamos se vienen realizando desde junio del 2021, cuando mandaron el informe al Consejo Provincial de Educación detallando las condiciones en las que se encontraba el establecimiento para el inicio de clases de este año. “En base a las revisiones de ese año también se hicieron reclamos a principios de este año” aseguró, pero todavía no tienen respuestas.

La escuela primaria N° 201 de la ciudad de Neuquén no inició las clases en tiempo y forma, y hoy la comisión de padres invitó mediante una carta a realizar un abrazo simbólico por la mañana.

En la carta declararon que la escuela es una de las que no iniciaron las clases por problemas edilicios “que no fueron resueltos en obras que comenzaron en enero y aun no terminaron”. Detallaron que algunas de esas obras son para impermeabilizar los techos, realizar parches en los patios, efectuar la instalación de cañerías, colocación de cisterna de agua y pintura.

Mencionaron que, en el período de clases, “lamentablemente con nuestros chicos en las aulas”, se llevaría a cabo la colocación de columnas por grietas, que se generan por las obras que se realizan en la zona en calle Belgrano y Salta.

Si bien cuentan con una fecha estimativa del inicio lectivo, no tienen garantizada la seguridad de los alumnos, como tampoco el comienzo.

Falta de bancos, de personal o problemas en los edificios son denuncias que surgen de los secundarios de Neuquén que se encuentran protestando. (Foto: Matías Subat).-

El CPEM 31 de San Patricio del Chañar fue otro establecimiento educativo de la provincia que hoy hizo reclamos y esta vez tomaron la escuela. En conversación con AM Cumbre, la madre de un alumno informó que «nos hace falta baños, nos hace falta porteros asique la escuela no esta en condiciones de que los chicos arranquen».

Expuso que han ido al Consejo de Educación a buscar una solución y no tienen respuesta. «Hemos elevado notas, venimos todos los años con el tema de las escuelas colapsadas, estamos pidiendo los edificios nuevos y no hemos tenido respuesta» agregó.

«Tenemos todo, tenemos filmaciones, los padres que han firmado y hasta el día del momento no nos han dado respuesta de nada», expuso.

Aseguró que van a tomar la escuela hasta que tengan una respuesta. «Hasta que baje alguien del Consejo de Educación, o sobre todo el ministro si puede bajar» dijo. «Si tenemos que estar hoy, mañana, pasado, si tenemos que arrancar el lunes otra vez con el tema de tomar las escuelas lo vamos a estar haciendo» finalizó.

Mañana la comunidad educativa del CPEM 40 se movilizará al Consejo Provincial de Educación. La directora, Analía Galván, manifestó a LU5 que con las tormentas se registró la problemática que tiene el techo del edificio, pero si bien esa cuestión fue resuelta la escuela tiene varios inconvenientes.

El cambio de calderas es un tema pendiente en la lista, » cuando hay viento se apagan pero el gas sigue saliendo y es un peligro» aseguró Galván. También declaró que en 2020 presentaron un plano para edificar nuevas aulas y el proyecto se presentó en Legislatura. «Nos proponen cuatro aulas nuevas pero sin ampliación del SUM, ni del gimnasio, ni de la sala de profesores» mencionó.

Galván aseguró que hay muchos alumnos sin lugar físico para sus clases, «tenemos cuatro cursos de 25 alumnos cada uno, que no hay donde ubicarlos».