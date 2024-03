Dos alumnos se desmayaron en pleno discurso de Milei: las repercusiones a las chicanas contra los “zurditos”

El acto de apertura del ciclo lectivo 2024 encabezado por el presidente Javier Milei tuvo un inesperado y dramático episodio, cuando una alumna se desmayó en medio del discurso presidencial en el Instituto Cardenal Copello, ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto.

Minutos más tarde, otro estudiante que estaba escoltando la bandera argentina vivió una situación similar y terminó desvanecido cuando realizó una chicana a los “zurditos”.

Los dichos del Presidente generaron una rápida respuesta por parte de la diputada nacional de izquierda Myriam Bregman, quien recogió el guante y lo acusó de burlarse del joven.

“Un pibe se desmaya y Milei se burla. Una vergüenza”, apuntó Bregman a través de un posteo en sus redes sociales.

Los cruces no quedaron allí, ya que el vocero presidencial, Manuel Adorni, subió un tuit con el momento en que el chico se desvanece y con el epígrafe “Fin”. El posteo fue nuevamente cuestionado por Bregman: “Hoy vimos derrapar al presidente de un modo bochornoso, burlándose de un niño que se desmaya, haciendo chistes asquerosos y demás. Ahora, su vocero usa la imagen para promover el bullying. Me parece todo un espanto. Se creen impunes, pero deberían saber que no lo son”.

La actitud del presidente ante el desmayo del chico también fue repudiada por Leandro Santoro, quien a la vez lo acusó de adoctrinar a los chicos.

“El Presidente usa el inicio de clases para bajar línea política en un auditorio con chicos. Una alumna se desmaya, se detiene un segundo y sigue. Al rato se desmaya otro chico, hace otro chiste sobre el comunismo y vuelve a continuar! Más allá de la discusión de si corresponde que les baje línea política a los chicos, ¿A nadie le parece una locura tanta insensibilidad? No es solo políticamente incorrecto, lo es humanamente!”, planteó el diputado de Unión por la Patria.

En ese marco, la ex titular de AySA Malena Galmarini también se sumó a las críticas: “El Presidente de la Nación no debería socorrer al adolescente que se desmaya? No, le hicieron bullying toda su vida y en lugar de sanar reparando, utiliza la metodología sobre otro que no puede defenderse, menos en semejante desequilibrio de poder. Ni hablar del vocero…”.

“Basta!! Basta de odio, basta de violencia, basta del agite de esta mierda! Con los pibes y las pibas, no!!”, sentenció Galmarini a través de un posteo en sus redes sociales.

También se expresó en redes el senador radical por Tierra del Fuego Pablo Blanco: “Más allá de las barbaridades conceptuales que el Presidente dijo sobre la Educación Pública, Javier Milei hoy dio cátedra de ausencia total de humanidad. Me gustaría saber qué opina de esto la Ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el Secretario de Educación Carlos Torrendell”.

En tanto, las críticas también fueron dirigidas hacia el vocero presidencial. “Sos una basura Adorni. Te hacés el gracioso festejando y reproduciendo las burlas de Milei a un estudiante que se desmayó”, sentenció el diputado nacional de la izquierda Nicolás del Caño.

