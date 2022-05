Educación: postergan la jura de Núñez y la Unter apura respuestas

La formal asunción de Pablo Núñez al frente de Educación se postergó y no será la semana próxima. El gobierno provincial evalúa y trabaja para intentar ponerlo en funciones antes del acto de juramento.

El designado ministro se instaló en Viedma desde el último jueves para avanzar en la transición con su antecesora, Mercedes Jara Tracchia.

Ayer se juntó con la gobernadora Arabela Carreras, quien le adelantó de la postergación de la jura, que se preveía para el 1° de junio. La mandataria no estará en la provincia en gran parte de la semana entonces la ceremonia se reprogramó para el lunes 6.

Aún así, Núñez solicitó estar en funciones antes y la posibilidad se evalúa legalmente. El pedido tiene sus razones: Educación quedó paralizada desde el lunes cuando la gobernadora informó del cambio ministerial.

Unter alertó sobre esa situación porque «no hay respuestas» y, entre otras, apura el regreso de las asambleas presenciales. Además, ATE reclamó un encuentro por la inclusión de porteros con horas cátedras.

Ayer, en diálogo con Vos A Diario por RN Radio, el futuro ministro manifestó que Educación contiene un «sistema complejo» por su «logística del funcionamiento diario», en referencia a los comedores y el transporte, y además está la «relación con un actor importante», como los docentes.

Durante horas, Núñez se reunió el jueves con Jara, repasando políticas en ejecución y proyectadas. El punto de partida del cipoleño para terminar de delinear sus acciones inmediatas.

«Con Mercedes trabajé muchos años en el ministerio», resaltó en el contacto radial, repitiéndose en el reconocimiento público a la titular saliente.

No profundizó en reuniones para conformar su equipo. Admitió que «es parte de lo que tengo que conversar y proponerle a la gobernadora. Hay muchos compañeros que me han acompañado y me van a acompañar para dar continuidad a muchos proyectos, profundizar algunos y modificar otros. Muchas líneas se van a mantener porque no estamos frente a un cambio de gobierno».

En relación a las modificaciones de los boletines, anunciadas y después suspendidas, Núñez habló que «habrá tiempo para la búsqueda de consenso» con «el objetivo de generar un documento donde a los alumnos se los califique y pueda informar a la familia en qué consiste la trayectoria del alumno. La evaluación y la medición de resultados en un proceso educativo no nos tiene que alarmar» porque es «inherente al proceso».

Aún así, reconoció que «quizás hubo alguna falla en cuanto a cómo se comunicó y después entró en una vorágine que tiene que ver más con la política partidaria que con una cuestión pedagógica».

Explicó que todavía no tuvo contacto con la conducción docente y lo hará cuando formalice su designación. Al evaluar el vínculo con Unter, Núñez dijo que no deben sorprender «las tensiones y los conflictos, para quienes trabajamos en Educación. Vemos que hay miradas contrapuestas, pero no nos tiene que alarmar mientras exista diálogo. Hay que poner sobre la mesa las condiciones actuales, las pasadas y cuáles son a futuro».

Sobre la situación que se generó a partir del anuncio oficial del descuento de los días de paro, el funcionario designado indicó que «es parte de la lógica del análisis del conflicto cuando está estancado» y «uno debe garantizar que el sistema funcione y el sindicato tiene sus formas de contraponer la relación de fuerza, es parte de las discusiones y los conflictos».

Remarcó que se «puede estar más o menos de acuerdo, pero lo cierto es que son herramientas que cada parte tiene para cumplir sus objetivos. Es parte de la dinámica que se da. Lo importante es generar las condiciones para no llegar a ese punto».

Demandas gremiales previas a la asunción

Antes de la postergación del juramento de Núñez, la Unter ya había aludido a «demoras» en Educación por el cambio.

«El sistema educativo no se puede parar y los acuerdos paritarios se deben cumplir, más allá de la transición o de quien conduzca la cartera ministerial», afirmó el gremio en un comunicado.

Afirmó que mientras «sucede» el recambio «no se da respuestas a las demandas» de los docentes y, entre «las temáticas urgentes, se encuentra la puesta en marcha de las asambleas presenciales de interinatos y suplencias».

También se incluye la «revisión del Manual de Títulos de Adultos y Especial, que debería ser previo a la inscripción anual».

Por su parte, ATE reclamó «una urgente reunión» con Núñez para «la regularización de 700 porteros con horas cátedras y la jerarquización salarial del sector».

